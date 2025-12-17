智慧局更新綠色標章專區資訊 供消費者查閱辨別

經濟部智慧財產局今天(17日)宣布全面更新官網「淨零排放有關證明標章資訊專區」，共彙整98件綠色證明標章，涵蓋環保、減碳及節能三大領域，提供詳細的標章資訊及註冊資料連結，協助消費者快速辨識商標真偽及效力、掌握商標內涵，作為消費時的參考，同時也藉此促進綠色消費及產業淨零轉型。

經濟部智慧局長廖承威17日召開記者會指出，因應淨零排放已成全球趨勢，國內陸續推動氣候變遷因應法、產業綠色轉型、ESG評鑑制度，而綠色證明標章也成為企業展現環境承諾的重要工具，並可提升企業的市場信任及國際競爭力，為此，智慧局已在官網完成「淨零排放有關證明標章資訊專區」更新，搜羅將國內外共98個在台註冊的綠色證明標章，聚焦環保、減碳及節能等三大領域，並有政府機關、產業領域等不同分類，供外界檢視。

廣告 廣告

廖承威表示，這98個綠色標章，除了14件來自國外，國內方面，政府機關標章共50件，並以經濟部15件最多，涵蓋節能、節水等範疇；其次為內政部有10件，如智慧建築、綠建材等領域；第三為農業部5件。值得注意的是，台中市環保局也有1件綠色包裝認證標章，為全台地方政府唯一。

廖承威指出，消費市場商標五花八門，透過此次彙整綠色證明標章資訊，盼能讓消費者有所依循，辨別真偽。他說：『(原音)假設我今天看一個是節能或省水的(標章)，今天這個民眾他回去看看這是真的還是假的，那他mapping(對應)到我們這邊那就是真的，這對消費者來講可以更加一步Confirm(確認)，企業對他來講，是佐證自己生產的東西是符合標準，我想這是生產者跟消費者之間互相信任勾稽的橋樑。』

廖承威表示，希望標章專區可作為產業制定永續策略的輔助，促進綠色消費與產業淨零轉型，未來也將朝QR Code掃描對照方向發展，讓民眾查詢能夠更即時、更直覺。