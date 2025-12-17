智慧局統整更新綠色證明標章資訊 促進綠色消費與產業淨零轉型

經濟部智慧局於今（十七）日完成「淨零排放有關證明標章資訊專區」的全面更新，彙整了九十八件有效的綠色證明標章，涵蓋環保、減碳及節能三大領域，並提供詳細的標章資訊及相關註冊資料連結，有助於迅速掌握各類標章的內涵，不僅能夠作為消費者在選購商品及服務時的參考依據，同時也能成為企業規劃永續發展及ESG策略的重要指標。

智慧局說明，本次專區更新仍維持原本的超連結設計，使用者可點選「標章名稱」前往權利人之官方介紹網頁，深入了解標章認證內容；點選「註冊號」則可直接開啟該標章於商標檢索系統的詳細資料，完整掌握申請與使用規範。

廣告 廣告

智慧局指出，淨零排放已是全球趨勢，有超過一三○國制定二○五○年淨零目標，國內也陸續推動氣候變遷因應法、產業綠色轉型措施及ESG評鑑制度。綠色證明標章為企業展現環境承諾的重要工具，亦有助於提升市場信任與國際競爭力。智慧局期望本次資訊專區更新，能成為產業制定永續策略的重要輔助，並協助社會各界在消費與生產的行為中共同響應環保、減碳、節能的願景，一起實踐綠色轉型目標。

證明標章是商標法所規範、保護的一種標章類型，其功能是證明標有該標章的商品或服務具備特定品質、精密度、原料、製造方法、產地或其他事項，並讓消費者能夠藉以和未經證明的商品或服務相區別。當證明標章所要證明的內容與環保、減碳、節能等特性相關時，這些「綠色證明標章」可以成為連結消費端與產業端的橋樑，有效傳遞可信的環境友善訊息。企業若獲得綠色證明標章認證，將有助於提升產品的市場競爭力及可信度，進一步增強消費者的信任感。對於民眾而言，這些標章則能幫助他們識別具有環保、永續特徵的商品或服務，從而促進綠色消費。

為呼應國家推動淨零排放政策，新版資訊專區除完整揭露標章資訊外，更強化標章分類與內容架構，以提升查詢效率。本次更新中，智慧局除將標章依性質分為「環保」、「減碳」、「節能」三類外，亦同步新增多元主題分類。例如，「政府機關」類別共收錄四十件由各政府機關作為權利人的證明標章，展現公部門於不同領域推動環境友善政策的努力；此外，本次更新也彙整了不同「產業領域別」的分類檔案，內容涵蓋綠能、運輸、廢棄物減量與再生、建築與建材、農業與有機等不同產業領域，提供更精準的查詢視角。詳細資訊請參閱智慧局網站「淨零排放有關證明標章資訊專區」，歡迎企業、民眾多加運用。