智慧局2025年產業專利分析與布局競賽 獲獎團隊揭曉

經濟部智慧財產局日前舉行「2025年產業專利分析與布局競賽」頒獎典禮暨成果發表會，本屆競賽延續去年廣受好評的「企業出題 × 團隊解題」模式，鼓勵專業人才組成團隊，針對產業實務需求進行專利分析與布局建議，促進產業發展與專利策略的精準結合。今年競賽規模較去年加倍成長，出題企業由十五家增至三十家，參賽隊伍亦由五十隊增加至七十隊，顯示各界對專利分析應用與創新布局的高度重視。歷經初、複賽嚴謹評選，在激烈競爭下，最終有八支優秀團隊脫穎而出，榮獲本屆競賽奬項，共享總獎金新臺幣三十萬元。活動現場除頒獎外，同步展示十六組複賽入選團隊專利分析與布局成果。

本屆競賽結果由台灣經濟新報團隊組成的「星系3B」，以「乳酸菌衍生外泌體的技術與專利布局分析」掄元；第二名由臺灣大學組成的「游俠吳雙」團隊以「低功耗高清顯示技術產業專利分析與布局」獲得；第三名則為財團法人生物技術開發中心「生技最智慧」團隊的「衝刺抗癌終點站—NKG2D CAR發車！」獲奬團隊的分析主題聚焦於前瞻熱門領域及產業轉型關鍵技術，緊扣產業發展脈動，其卓越的分析成果，不僅協助企業洞察技術趨勢、擬定藍海策略，更是開拓未來市場契機的重要基石。

本屆出題企業橫跨多元領域，包含工研院、高通半導體、中華電信研究院、鴻海精密、台達電子、威剛科技、群創光電、神達數位、益福生醫、土地銀行等國內外企業，題目內容亦充分反映當前產業趨勢，除延續去年的智慧醫療、AIoT技術外，今年度更聚焦於「防制金融詐騙偵測技術」、「細胞治療」及「低功耗高清顯示技術」等前瞻應用，藉由參賽團隊的深度分析成果，協助企業將專利資訊轉化為研發創新的關鍵能量。

本次競賽指定使用智慧局自行建置之「全球專利檢索系統（GPSS）」，該系統收錄超過一億七千三百萬筆全球專利文獻，每年增加八百萬餘筆資料，具備高效的檢索與專利布局分析功能，可協助參賽團隊快速掌握技術趨勢與創新突破方向。同時，為厚植參賽團隊實力，規劃系列培訓課程，採理論與實務並進方式，內容涵蓋「實例說明」、「GPSS系統實作」與「專家經驗分享」等單元，課程設計針對專利檢索與分析中面臨的實務挑戰，並啟發對專利核心價值與策略布局的深度瞭解，全面提升參賽團隊分析與應用知能。