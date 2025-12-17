「智慧工地科技減災觀摩會」台中場 運用AI智能減災提升工地安全

【記者 劉蘇梅／台中 報導】為推動營造工地安全管理智慧化與科技減災應用，財團法人職業災害預防及重建中心16日於台中市「臺灣體育運動大學長安學區教學館新建工程」，舉辦「114年度智慧工地科技減災觀摩會－臺中場」，活動聚焦智慧科技在工地安全管理的整合應用，展示科技導入後在防災、減災與自主安全管理方面的具體成果。

財團法人職業災害預防及重建中心范南鵬副處長表示，營造業向來是我國職業災害風險最高的產業之一，本次觀摩場地以國立臺灣體育運動大學興建的新運動教學館為例，秉持著建築、土木及規劃專業，更重要的是，這座建築本體將會取得綠建築及智慧建築標章，不僅符合國家節能、智慧管理及舒適便利之功能，以此工地為示範場域，展示多項結合實務工地環境的智慧科技成果。

廣告 廣告

未來，中心將持續與中央及地方政府、產業公協會及學術單位深化合作，推動多元安全文化與自主安全管理制度，協助業界全面導入科技減災，打造更安全、更智慧的工地環境。透過「智慧工地科技減災觀摩會」不僅展現科技應用於營造業的實際成果，更凝聚了產官學界對工地安全的共同願景。期望藉由科技創新與專業管理並行，引領工地安全持續升級，確保勞工能安心工作、平安返家。

近年來，營造業職業災害頻傳，傳統工地多依賴人力巡查，難以全面掌握高風險環境，因此導入智慧科技已成為提升工地安全的關鍵方向。智慧工地科技減災的核心精神，即透過 AI 人工智慧、感測器及自動化監測等技術，協助工地從「被動應災」走向「主動預防」，全面提升防災效能並降低職業災害風險。

「智慧工地科技減災觀摩會」於今年10月陸續展開，台中場為第五場觀摩會，展示多項AI智慧防災系統與創新技術，包括國際認證防墜系統及個人安全設備解說站、智慧AI健康站、局限空間感測系統、高空工作車科技輔助防夾系統及太陽能板遮陽散熱裝置系統等，這些系統不僅提升了工地即時監控與決策效率，也具備導入成本合理、操作靈活等優勢，對中小型工程亦具有高度推廣價值，充分展現出智慧減災的具體成效。

包括：職業災害預防及重建中心范南鵬副處長、臺灣體育運動大學王琦正總務長、內政部國土管理署中區都市基礎工程分署郭秋諒副分署長、勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心羅惠元簡任技正、臺中市勞動檢查處邱怡川處長等產、官、學界與營造業者近百人出席。(圖：職業災害預防及重建中心提供)