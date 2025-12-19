▲「智慧工地科技減災觀摩會」壓軸場，新北南亞科技5A主廠房登場 (照片：職業災害預防及重建中心提供)

【記者 劉蘇梅／新北報導】為推動營造工地安全管理智慧化與科技減災應用，財團法人職業災害預防及重建中心18日於「南亞科技5A主廠房新建工程」舉辦「114年度智慧工地科技減災觀摩會－新北場」。職災預防及重建中心范南鵬副處長表示，智慧工地科技減災觀摩會今年只在六都舉辦，明年將擴大縣市參與，期全面提升各工地的防災效能並降低職業災害風險。

▲范南鵬副處長表示，智慧工地科技減災觀摩會期全面提升工地的防災效能並降低職業災害風險。 (照片：職業災害預防及重建中心提供)

范南鵬說，營造業向來是我國職業災害風險最高的產業之一，本次觀摩場地以皆豪集團旗下永青營造工程公司，今年以卓越的自主安全管理與科技應用，榮獲114年推動職業安全衛生優良工程金安獎的肯定，從公共工程到民間重大工程，都以最高標準落實職場安全。

未來，中心將持續與中央及地方政府、產業公協會及學術單位深化合作，推動多元安全文化與自主安全管理制度，協助業界全面導入科技減災，打造更安全、更智慧的工地環境。

勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心曹常成主任指出，在公私協力、中央和地方合作下，透過智慧科技導入工地，從安全帽、體溫量測、智慧監控、相互交流合作，職災預防已見成效。

▲曹常成主任指出，透過智慧科技導入工地，職災預防已見成效。 (照片：職業災害預防及重建中心提供)

新北市政府勞動檢查處林澤州處長說，新北市因重劃區持續開發，目前有4000多個工地，然勞檢處因人力有限，採分級管理，針對高風險工地加強檢查，而中低風險工地則透過輔導措施，以及雇主自主的管理和勞工安全意識的提升，加強職災預防。

林澤州說，現在的AI智慧減災已是顯學，相關細節在今天的觀摩會，提供給雇主更多自主管理、檢查、檢核的項目，促進工地減災。職災預防及重建中心表示，傳統工地多依賴人力巡查，難以全面掌握高風險環境，因此導入智慧科技已成為提升工地安全的關鍵方向。

智慧工地科技減災的核心精神，即透過 AI 人工智慧、感測器及自動化監測等技術，協助工地從「被動應災」走向「主動預防」，全面提升防災效能並降低職業災害風險。

本次最後壓軸場觀摩會展示多項AI智慧防災系統與創新技術，包括太陽能板遮陽散熱裝置系統、高空工作車科技輔助防夾系統、國際認證防墜系統及個人安全設備及可攜式偵準系統與堆高機安全系統等，這些系統不僅提升了工地即時監控與決策效率，也具備導入成本合理、操作靈活等優勢，對中小型工程亦具有高度推廣價值，充分展現出智慧減災的具體成效。

▲范南鵬副處長、曹常成主任進行高空工作車科技輔助防夾系統體驗 (照片：職業災害預防及重建中心提供)

包括：職業災害預防及重建中心范南鵬副處長、勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心曹常成主任、新北市政府勞動檢查處林澤州處長、洪佳君議員、營造業北區職業安全衛生促進會賴柏璂會長代表、新北市產業總工會林政良監事會召集人、南亞科技股份有限公司李宗澤工程師及永青營造工程股份有限公司許義傑總經理等產、官、學界與營造業者近百人出席活動。