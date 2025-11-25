智慧建築專案遍地開花 華豫寧營收動能看旺

【記者柯安聰台北報導】華豫寧（6474）25日以承銷價31.8元正式上櫃掛牌交易。該公司近年積極跨足高毛利的智慧商辦與家用物聯網（IoT）整合及數位門禁市場，並結合雲端管理與App平台，建構從硬體到平台的完整解決方案。同時，透過自有品牌「WAFERLOCK維夫拉克」持續放量，帶動產品組合優化與毛利結構強化。



在IoT產品方面，華豫寧鎖定「住宅、飯店、商辦、廠辦、校園與醫院」等應用場景，提供從家用門鎖、飯店鎖到大樓社區與企業門禁的人事與能源管理等完整智慧建築解決方案，兼具B2B與B2C服務能力，目前電子門鎖出貨量位居全台新屋建案原廠裝設市佔第1。公司並推出歐規、美規、日規等多國機種（如L701、L310、D116與具IP67防塵防水等級的鎖芯），符合各地法規與安規要求；同時也取得美國 BHMA ANSI、UL防火、歐盟EN15684、EN16867及SGS IP67/68等國際認證，擁有涵蓋台、美、歐、日等9國的37項專利，可大幅縮短系統整合導入時程。







圖：華豫寧董事長連智民（左5）、總經理黃炳順（左3）率領經營團隊風光掛牌



在國際化布局上，WAFERLOCK已成功打入歐美日與東南亞市場，並與ODM及系統整合商合作推進海外專案，2023年至2025年6月歐洲地區營收占比分別5.12%、5.67% 及6.28%，比重穩定增加。公司亦同步積極擴展海外服務據點，貼近客戶研發與生產基地，提供在地技術支援並強化服務品質。國內部分，客戶涵蓋北中南上市櫃建設公司、中小型優質建商、本地門廠及弱電經銷商，並已成功切入大型建案與公共標案市場，長期訂單能見度大幅提升。



除自有品牌推進外，華豫寧亦深耕高成長應用市場。電子零件事業以MCU（8/16/32bit）與類比周邊為技術核心，提供客製韌體與硬體設計，應用於工控、醫療、馬達與車用電子等場景，並積極開發高階32bit車用、工控領域與AI邊緣運算，根據調研機構Mordor Intelligence報告，全球MCU市場預計將由2025年的347.5億美元成長至2030年的572.5億美元，CAGR達10.5%，其中物聯網MCU CAGR約 13.4%、車用MCU約8.92%。



法人表示，華豫寧代理Microchip MCU不僅穩坐大中華區前五大代理商地位，在IoT事業部分也持續拓展住宅電子鎖與商用門禁系統及智慧建築平台的在地化解決方案，並藉由深化與ODM與SI夥伴的協作，透過規格共通化與模組化提升複用率，縮短交付週期並加速海外複製。受惠於案源擴散與產品迭代帶來的 ASP（平均銷售單價）提升及IoT產品成長帶動下，公司整體毛利率由2023年的16.28%提升至25H1的22.28%，高毛利結構已明顯成形；華豫寧未來營運可望在穩健底蘊上，持續朝高毛利、高可見度的營運結構升級。（自立電子報2025/11/25）