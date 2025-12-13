智慧建築系統分散「不智慧」？瑞司推整合系統降低社區營運成本

瑞司智慧整合總經理王啟祥表示，台灣並非沒有足夠的技術，而節能減碳、智慧建築迄今仍未有完整雛形，就是因為缺乏系統性整合。（圖／林榮芳攝）

在傳統住宅開發中，智慧家庭、建築管理與社區管理往往由不同廠商分別維護，導致系統割裂、操作複雜、後續管理成本高昂。2025年度台北國際建材展登場，REXLiTE.Ai瑞司智慧系統發表新一代「治理式智慧建築系統」，整合建築與社區各項智慧設備，減少未來營運與維保成本。

瑞司智慧整合總經理王啟祥指出，智慧建築必須結合軟硬體，但台灣現今最大問題不是缺乏技術，而是技術過多且過於分散，無法有效整合，如智慧電梯與智慧門鎖不同廠商，智慧物管又與智慧居家不同廠商，讓住戶面臨操作困難，也導致維護成本增加，長期而言對於社區營運相當不利。

因此，REXLiTE.Ai整合「智慧建築、智慧家庭、社區管理、雲端營運」四大系統，除解決建商與物業管理層在整合、維運、品牌風險上的痛點之外，更符合ESG永續要求，採用開放通訊協定避免未來系統不相容或維護中斷的風險。

生產力建設總經理張芳民(左)表示，智慧建築在減碳趨勢下扮演重要角色，尤其在節能成效上更為顯著。（圖／林榮芳攝）

REXLiTE.Ai採用歐洲主流KNX開放式通訊協定，全球超過500家廠商支援，系統除可整合BIM資料並以3D視覺化呈現設備位置與警報回報外，更內建社區管理平台，包含住戶資料、車位與繳費等功能。此設計讓管委會接手後無須額外安裝軟體，若物業公司更換，社區資料仍完整保留於自身系統中，資料不外流。

在隱私與資安方面，王啟祥也表示，該系統禁止涉及隱私的設備，如攝影機或掃地機器人，將影像與3D地圖上傳至廠商雲端。所有資料均存放於社區地端或指定雲端，後台僅能見檔案名稱，無法檢視影像與聲音內容，確保住戶隱私安全。

王啟祥補充，REXLiTE.Ai與傳統建築不同之處，在於其雲端架構具高度彈性，物業管委會可自行決定資料存放與同步方式，亦能開放住戶端跨系統監控與應用。瑞司以整合思維，讓社區智慧設備在未來十年仍可持續升級與維護，減少營運與維保成本。目前REXLiTE.Ai已率先導入台北2座高端住宅專案。

他也特別提到，台灣並非沒有足夠的技術，而節能減碳、智慧建築迄今仍未有完整雛形，就是因為缺乏系統性整合，瑞司領先業界一步率先示範，期盼能帶動產業共同進步。

