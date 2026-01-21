智慧影像導引手術新里程，臺大醫院雲林分院複合式手術室啟用。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

臺大醫院雲林分院推動智慧醫療轉型，邁向醫療升級新里程碑。廿一日院方宣布斗六院區建置高階「複合式手術室」，整合先進影像設備與微創手術空間，打造一站式、高精準、高安全手術環境，讓雲林鄉親在地即享與醫學中心同等醫療服務品質。

雲林分院長馬惠明說，分院陸續引進「達文西機械手臂手術系統」、「高階心導管X光機暨影像系統」，複合式手術室的建置不只硬體設備升級，更落實「以人為本」醫療理念。新一代多軸式血管攝影系統結合手術空間設計，可支援多專科整合治療，未來在心臟、血管、神經、胸腔及腹腔腫瘤等高難度手術中，外科醫師能依病人需求，彈性選擇最合適且最安全治療策略。

馬惠明感謝善心人士的支持，讓醫院將資源投入在最需要、智慧醫療真正落實於臨床，超前布署於斗六院區同步建置，讓在地民眾享高科技醫療，提升急重症與高風險手術的即時照護能力。強調，智慧醫療核心，不是技術堆疊，而是讓醫療決策更精準、流程更安全、結果更值得信任，守護病人的生命安全。

複合式手術室對臨床端意義，外科主任陳克誠說，現代外科手術已不是單打獨鬥模式，複合式手術室所提供即時高階影像導引，有助醫師於手術過程精準判斷與即時修正，大幅提升手術安全性與成功率。

王植賢副院長則從心臟外科臨床分享，對結構性心臟病治療、血管疾病及血管腔內外科手術整合具關鍵意義。透過術中即時影像驗證，醫師手術過程中即刻確認治療成果，確保手術品質與病人安全。認為外科醫師不僅技術累積，更包含策略與醫療哲學進化，而複合式手術室正是實踐「不犧牲根治效果、同時追求更佳預後」的重要平台。醫護專業默契與高度信任，支援彼此攜手守護每位接受高風險手術的病人。

馬惠明說，臺大醫院雲林分院已成為準醫學中心，並在急、重、難、罕疾病照護持續突破，扮演區域醫療樞紐角色，結合臺大醫療體系資源與地方需求，共同建構更完整在地高階醫療量能，雲林分院將持續以「人本醫院、創新醫院、智慧醫院、韌性醫院、永續醫院、典範醫院」六大核心戰略為主軸，穩健強化區域醫療量能，致力打造嘉南平原上守護民眾健康的醫療燈塔。