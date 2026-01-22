智慧影像導引手術新里程 臺大醫院雲林分院複合式手術室啟用

▲臺大醫院雲林分院高階「複合式手術室」啟用，象徵智慧影像導引手術邁入新里程。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】臺大醫院雲林分院持續推動智慧醫療轉型，邁向醫療升級新里程碑。院方21日宣布，正式於斗六院區建置高階「複合式手術室（Hybrid Operating Room）」，整合先進影像設備與微創手術空間，打造一站式、高精準、高安全的手術環境，讓雲林鄉親在地即可享有與醫學中心同步的醫療服務品質。

臺大醫院雲林分院院長馬惠明表示，分院陸續引進「達文西機械手臂手術系統」、「高階心導管X光機暨影像系統」，複合式手術室的建置不只是硬體設備的升級，更是落實「以人為本」醫療理念的重要一步。新一代多軸式血管攝影系統結合手術空間設計，可支援多專科整合治療，未來在心臟、血管、神經、胸腔及腹腔腫瘤等高難度手術中，外科醫師能依病人需求，彈性選擇最合適且最安全的治療策略。

馬惠明指出，原本複合式手術室的規劃於虎尾院區二期醫療大樓，後來在善心人士的支持下，得以提前於斗六院區同步建置，讓更多在地民眾及早受惠，提升急重症與高風險手術的即時照護能力。他強調：「智慧醫療的核心，不是技術的堆疊，而是讓醫療決策更精準、流程更安全、結果更值得信任。」同時也感謝善心人士對公共醫療的信任與支持，使醫院得以將資源投入在最需要的地方，讓智慧醫療真正落實於臨床，守護更多病人的生命安全。

針對複合式手術室對臨床端的意義，外科主任陳克誠表示，現代外科手術早已不是單打獨鬥的模式，複合式手術室所提供的即時高階影像導引，有助於醫師於手術過程中精準判斷與即時修正，大幅提升手術安全性與成功率。目前分院外科團隊正處於專業發展的關鍵階段，透過尖端設備的引進，不僅能優化微創與高難度手術的預後，也有助於吸引與留任年輕醫師，建立穩定且具延續性的醫療量能。

王植賢副院長則從心臟外科臨床經驗指出，複合式手術室對於結構性心臟病治療、血管疾病以及血管腔內外科手術整合具有關鍵意義。透過術中即時影像驗證，醫師能在手術過程中即刻確認治療成果，確保手術品質與病人安全。他認為，外科醫師的養成不僅是技術的累積，更包含策略與醫療哲學的進化，而複合式手術室正是實踐「不犧牲根治效果、同時追求更佳預後」的重要平台。

王植賢也形容，醫院期待打造一個如《航海王》般的外科團隊文化，讓醫師、麻醉醫師、護理人員與手術助手在高壓環境中，憑藉專業默契與高度信任，支援彼此，攜手守護每一位接受高風險手術的病人。

馬惠明院長表示，過往雲林地區病患常需北上就醫，隨著醫院從改制初期的艱辛階段，大步邁向智慧化與高階醫療發展。目前臺大醫院雲林分院已成為準醫學中心，並在急、重、難、罕疾病照護上持續突破，將持續扮演區域醫療的樞紐角色，結合臺大醫療體系資源與地方需求，共同建構更完整的在地高階醫療量能。院方期盼，讓「台北不缺我一個醫師，但雲林確實可能需要我」的初衷，化為守護偏鄉與提升區域醫療品質的實際行動。

未來，臺大醫院雲林分院將持續以「人本醫院、創新醫院、智慧醫院、韌性醫院、永續醫院、典範醫院」六大核心戰略為發展主軸，穩健強化區域醫療量能，致力打造嘉南平原上守護民眾健康的醫療燈塔。

▲外科部陳克誠主任說明複合式手術室的成果。(記者劉春生攝)

▲外科主任陳克誠表示，複合式手術室所提供的即時高階影像導引，大幅提升手術安全性與成功率。(記者劉春生攝)