智慧手機市場高度飽和、成長率自然有限 童子賢指「開發中國家」 與AI整合可望「老幹長新枝」

和碩科技董事長童子賢今（4）日出席2025台灣玉山科技協會歲末晚宴，會前接受媒體聯訪。（圖片來源／台灣玉山科技協會）

IC設計領導企業聯發科（2454）於4日法說會上指出，因近期記憶體價格大幅上漲，已開始導致市場需求下滑，聯發科副董事長暨執行長蔡力行坦言，2026年手機產業將面臨挑戰。

和碩科技董事長童子賢4日晚間在玉山科技協會晚宴之前接受媒體聯訪問及此事，他表示，智慧手機雖仍是最關鍵的科技產品之一，但產品生命週期已明顯進入成熟期；因此若要看到明顯的需求增量，關鍵在中所得國家或開發中國家；並且若未來 AI 與智慧手機結合，能找到足以說服消費者的關鍵應用與新賣點，仍有機會「老幹長新枝」。

童子賢：智慧手機需求成長須看「開發中國家」，與AI結合仍可有新局面

聯發科在4日法說會上針對今年智慧手機需求釋出偏保守訊號。由於手機也是和碩營收的重要來源之一，外界關注今年智慧手機市場究竟會「真的偏弱」，或仍可能在 AI 技術發展帶動下出現新一波換機動能。

童子賢指出，智慧手機雖然仍是當前最關鍵的科技產品之一，但從產品生命週期來看，市場已明顯進入成熟期。

他回顧，智慧手機從 2007 年 iPhone 問世、2008 年逐步有量產機種，到 2009、2010 年快速普及，並在 2010 年前後伴隨 iPad 等行動裝置興起，重塑了過去以桌機、筆電為主的消費結構，其實若從 2010 年大規模普及算起，智慧手機主導消費市場至今已約 16 年，這在數位產品中其實相當罕見。

童子賢以數位相機等產品為例，最熱的黃金期通常約 5 到 6 年就會退潮，最後甚至被整合相機功能的手機取代，顯示智慧手機目前已不像早期那樣，仍有靠滲透率快速攀升帶來的高成長空間。

他分析，歐美日等高度發達經濟體的智慧手機早在十年前就已「人手一支」，需求並非消失，而是市場高度飽和、成長率自然有限。

他強調，未來若要看到更明顯的增量，關鍵反而在中所得國家或開發中國家的需求擴張，也就是從「原本消費不起」到「開始大量購買」的轉折階段，將決定全球智慧手機的成長斜率。

此外，童子賢也不排除「新科技帶動成熟產品再成長」的可能性。他舉例，筆電曾因平板崛起而一度降溫，但後來電競筆電帶來新賣點，需求重新回溫；之後加密貨幣挖礦熱潮，又帶動相關設備需求，形成「老幹長新枝」的現象。

他認為，若未來 AI 與智慧手機結合，能找到足以說服消費者的關鍵應用與新賣點，智慧手機市場仍可能走出新的局面，並重新帶動換機與出貨動能。

點台灣「爛頭寸」比率高，童子賢盼破兆閒置資金轉成產業動力

今年一月以來，台股不斷創新高，近期更是動盪起伏不斷，如今即將封關，針對媒體詢問是否感覺台股「投機」成分頗高，反而不利實體投資的疑慮。童子賢回應，此種憂慮其實也並非近年才有，他也曾在前總統蔡英文第一次當選之時、約2016、2017年左右，跟時任行政院長、現任總統賴清德於某座談會上提到此事，希望政府能夠在投資上著墨更多，預防「爛頭寸」的情形。

所謂「爛頭寸」是指銀行吸收存款後，扣除法定準備金及流動準備（如高品質流動資產與超額準備）後，未能有效運用或找不到高收益去處的閒置資金。

童子賢將台灣與南韓作對比，點出台灣「爛頭寸」情形較為嚴重。他表示，臺灣從2017、18年開始，台灣GDP有15%到18%不等，是屬於不投資也不消費的閒置資金；反觀南韓，基本不到3%，有時候甚至僅1%。

他強調，「投資是投資未來 消費是消費現在，有投資跟消費，經濟的動能才能夠朝向下一步」，而臺灣算是幸運，在爛頭寸那麼多的情況下，過去幾年的經濟成長動能仍然還不錯。

台灣壽險業資產規模於2025年11月突破 37 兆元大關，至去（2025）年12 月底則成長至37.68兆元。他表示，金融業，例如壽險業資金破30兆，想必壽險業也在尋求好投資標的；而當市場上閒置資金沒地方去，就可能跑到股市、房地產2領域做短線，對於股市、房市來說，都是增加動盪不安的因素。

雖說投資者尋求獲利是天經地義，但童子賢坦言，長期仍希望如此充沛的資金、幾十兆的活水，能夠將它轉化成良好的產業動力，讓未來臺灣的十年、十五年，可以更上一層樓。

