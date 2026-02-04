智慧手機市場高度飽和、成長率自然有限 童子賢指「開發中國家」 與AI整合可望「老幹長新枝」
和碩科技董事長童子賢今（4）日出席2025台灣玉山科技協會歲末晚宴，會前接受媒體聯訪。（圖片來源／台灣玉山科技協會）
IC設計領導企業聯發科（2454）於4日法說會上指出，因近期記憶體價格大幅上漲，已開始導致市場需求下滑，聯發科副董事長暨執行長蔡力行坦言，2026年手機產業將面臨挑戰。
和碩科技董事長童子賢4日晚間在玉山科技協會晚宴之前接受媒體聯訪問及此事，他表示，智慧手機雖仍是最關鍵的科技產品之一，但產品生命週期已明顯進入成熟期；因此若要看到明顯的需求增量，關鍵在中所得國家或開發中國家；並且若未來 AI 與智慧手機結合，能找到足以說服消費者的關鍵應用與新賣點，仍有機會「老幹長新枝」。
童子賢：智慧手機需求成長須看「開發中國家」，與AI結合仍可有新局面
聯發科在4日法說會上針對今年智慧手機需求釋出偏保守訊號。由於手機也是和碩營收的重要來源之一，外界關注今年智慧手機市場究竟會「真的偏弱」，或仍可能在 AI 技術發展帶動下出現新一波換機動能。
童子賢指出，智慧手機雖然仍是當前最關鍵的科技產品之一，但從產品生命週期來看，市場已明顯進入成熟期。
他回顧，智慧手機從 2007 年 iPhone 問世、2008 年逐步有量產機種，到 2009、2010 年快速普及，並在 2010 年前後伴隨 iPad 等行動裝置興起，重塑了過去以桌機、筆電為主的消費結構，其實若從 2010 年大規模普及算起，智慧手機主導消費市場至今已約 16 年，這在數位產品中其實相當罕見。
童子賢以數位相機等產品為例，最熱的黃金期通常約 5 到 6 年就會退潮，最後甚至被整合相機功能的手機取代，顯示智慧手機目前已不像早期那樣，仍有靠滲透率快速攀升帶來的高成長空間。
他分析，歐美日等高度發達經濟體的智慧手機早在十年前就已「人手一支」，需求並非消失，而是市場高度飽和、成長率自然有限。
他強調，未來若要看到更明顯的增量，關鍵反而在中所得國家或開發中國家的需求擴張，也就是從「原本消費不起」到「開始大量購買」的轉折階段，將決定全球智慧手機的成長斜率。
此外，童子賢也不排除「新科技帶動成熟產品再成長」的可能性。他舉例，筆電曾因平板崛起而一度降溫，但後來電競筆電帶來新賣點，需求重新回溫；之後加密貨幣挖礦熱潮，又帶動相關設備需求，形成「老幹長新枝」的現象。
他認為，若未來 AI 與智慧手機結合，能找到足以說服消費者的關鍵應用與新賣點，智慧手機市場仍可能走出新的局面，並重新帶動換機與出貨動能。
點台灣「爛頭寸」比率高，童子賢盼破兆閒置資金轉成產業動力
今年一月以來，台股不斷創新高，近期更是動盪起伏不斷，如今即將封關，針對媒體詢問是否感覺台股「投機」成分頗高，反而不利實體投資的疑慮。童子賢回應，此種憂慮其實也並非近年才有，他也曾在前總統蔡英文第一次當選之時、約2016、2017年左右，跟時任行政院長、現任總統賴清德於某座談會上提到此事，希望政府能夠在投資上著墨更多，預防「爛頭寸」的情形。
所謂「爛頭寸」是指銀行吸收存款後，扣除法定準備金及流動準備（如高品質流動資產與超額準備）後，未能有效運用或找不到高收益去處的閒置資金。
童子賢將台灣與南韓作對比，點出台灣「爛頭寸」情形較為嚴重。他表示，臺灣從2017、18年開始，台灣GDP有15%到18%不等，是屬於不投資也不消費的閒置資金；反觀南韓，基本不到3%，有時候甚至僅1%。
他強調，「投資是投資未來 消費是消費現在，有投資跟消費，經濟的動能才能夠朝向下一步」，而臺灣算是幸運，在爛頭寸那麼多的情況下，過去幾年的經濟成長動能仍然還不錯。
台灣壽險業資產規模於2025年11月突破 37 兆元大關，至去（2025）年12 月底則成長至37.68兆元。他表示，金融業，例如壽險業資金破30兆，想必壽險業也在尋求好投資標的；而當市場上閒置資金沒地方去，就可能跑到股市、房地產2領域做短線，對於股市、房市來說，都是增加動盪不安的因素。
雖說投資者尋求獲利是天經地義，但童子賢坦言，長期仍希望如此充沛的資金、幾十兆的活水，能夠將它轉化成良好的產業動力，讓未來臺灣的十年、十五年，可以更上一層樓。
更多信傳媒報導
郭恭克專欄》謹慎擇優長期持股 可降低市場波動風險
聯發科法說會》蔡力行：2026 年資料中心 ASIC 營收將突破 10 億美元 2027 年達「數十億美元」規模
AI需求推動營收超出預期 美超微上修全年財測 盤後股價大漲7%
其他人也在看
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
科技股慘遭「核彈級轟炸」 美股全數收黑
[NOWnews今日新聞]美國眾議院週通過法案，結束美國政府部分停擺，但隨著投資者拋售科技股，並將資金移往與經濟改善更廣泛掛鉤的股票，美股週二（3日）全數收黑。不過，先前大幅下挫的黃金與白銀價格則出現...
達人理財／年改逼出投資力 退休校長靠一招年領息百萬
公教人員年金改革，讓許多原本對投資不關心的老師與校長們，被迫重新思考退休金的安排，富山國小前校長鄭孟忠就是其一。原本錢只放定存的他，因年改試算結果落差過大，開始正視「不能只靠制度養老」的現實，因此從2018年底開立人生首個證券戶，僅用6年時間便將400萬元資產滾大至1,500萬元，去年光是ETF配息就創造超過110萬元的被動收入，等於退休後還繼續領一份校長薪水。
台股盤中震盪翻紅！「這檔」目標價調升至300元 猛炸249億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（4）日受美股四大指數翻黑拖累，以32196.57點開出後不久，便下跌230.51點失守32000大關；截至上午11時30分，加權指...
國發基金賺錢了！台積電一股不賣 去年盈餘仍達384億元
國發基金賺錢了！國發會今（3）日舉辦年終記者會，會間記者提問2025年國發基金績效如何？國發會則回應，2025年盈餘暫估為384.9億元，對於信保2500億元仍有一定的支持資金，但仍希望公股、民營銀行共同參與。而根據2024、2025年兩年報資料顯示，國發基金持有台積電幾乎是一股未賣，持股金額維持4.97億元。
記憶體崩跌被「錯殺」？專家揭「鬼故事」背後計謀
台股昨（3日）大漲571點，記憶體族群卻再度成為重災區，華邦電、南亞科、群聯等指標股應聲重挫，跌幅介於5.6%至9%之間。市場傳出大陸記憶體廠商發動低價戰，但摩爾投顧分析師陳昆仁指出三大疑點，認為這類利空消息應為操盤黑手恐嚇散戶的「鬼故事」。
CRIF示警：14檔千金股本益比已破50倍 「比輝達還高」避免追高
今年1月甫告一段落，台股漲幅已達11.63%。CRIF中華徵信所，今日發布一份報告，提醒千金股中本益比破百倍的有聯亞的214倍、昇達科的158倍、精測的107倍，此外高過90倍以上的有信驊、創意、穎崴、光聖等，其他總計有14檔破50倍，這些都高過台積電與輝達，作為選股時的估值對照基準的話，宜避免追高風險。但若能鎖定本益比低於輝達、股價位在500-1,000元之間、且可連結AI供應鏈題材與實質訂單的科技績優股，或更有機會成為今年的市場主流。
訂單能見度達2028年！「這檔記憶體」股價不敵賣壓慘跌逾9% 成交爆巨量44萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（3）日受惠美股全面收紅激勵，加權指數強勁反彈，終場大漲571.33點，漲幅1.81％，成交金額7962.51億元。觀察今日盤...
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
華許拋售亂台股！分析師：抱股過年優選「這兩族群」 金融股見好就收？
受到「華許拋售」利空衝擊，台股近期走勢如坐雲霄飛車，一度跌破 3 萬 2 千點大關，讓不少投資人在封關前夕陷入「要錢還是要股」的兩難。凱旭證券投顧分析師陳智霖指出，根據歷史統計，開紅盤後上漲機率高，
【Yahoo早盤】台股一度跌250點回測3萬2 分析師黃紫東：收紅空間有限
中東地緣政治緊張情勢再起，美股四大指數皆墨，台股今（4）日開盤漲1.21點，以32,196.57點開出，盤中一度跌逾250點至31,942.28點後收斂，在3萬2整數關卡附近震盪。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股今日雖有反彈嘗試，但在權值股動能不足、短線套牢與停損賣壓尚未完全消化的情況下，盤勢以整理為主，收紅空間有限。
黃金白銀慘崩想撿便宜？專家曝進場時機
[NOWnews今日新聞]黃金與白銀價格在上週五經歷了歷史性暴跌，以慘淡的跌幅收盤。雖然有許多散戶投資人想趁此時進場撿便宜，但市場專家警告，這波跌勢目前未必是進場「抄底」的好時機，較理想的時間點可能要...
台積電飛高台股飆669點！新掛牌009816爆逾26萬張 主動式00987A飛揚
今天掛牌上市、標榜不配息的凱基台灣TOP50（009816）募集規模約90億元，成交量爆出超過26萬張，股價漲近2％，奪本日之冠；主動台新優勢成長（00987A）漲近2％。00987A的成分股，包括台積電、群聯、奇鋐、鴻勁、台達電、雍智科技、弘塑、創意、緯穎、健策等；台新ETF經理人魏...
長江存儲大震撼！國家隊砸25億搶救「這3檔」記憶體巨頭 出手相救華新近7千張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（2）日下跌439.72點，終場以31624.03點作收，跌幅1.37%。根據「玩股網」統計八大公股銀行今日上市個股賣超...
記憶體又翻車？群聯率先翻黑 旺宏漲停打開
記憶體類股群聯開高走低，盤中翻黑來到2045元，跌100元，跌幅逾5%，旺宏一度攻到漲停，但漲停打開後漲幅快速收斂至3%，連帶華邦電、南亞科賣壓加重，華邦電翻黑來到112元，跌幅逾3%，南亞科下跌逾3%，帶動台股同步走低。
22檔台股ETF 出演2月除息秀
2月將除息的台股ETF高達22檔，合計共254.99萬投資人參與。其中包括中信關鍵半導體（00891）、群益台ESG低碳50（00923）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、主動群益台灣強棒（00982A）等四檔，預估年化配息率均飆破10％。
金融股出頭天！台新新光金領軍30檔全紅成資金避風港
美股震盪，電子股承壓，權重第二大的金融股今（3）日獲避險資金青睞轉進，開盤後超過30檔全數上漲，只有華票（2820）一檔平盤。在台新新光金（2887）與國泰金（2882）連袂漲逾2%，富邦金（2881）前天盤後獲300張99.9元鉅額交易加持，連二天上攻站上93元，又有外資加碼凱基金（2883）高居第一位，激勵類股指數齊力向上攻，一度漲逾1.6%，成為盤面抗跌焦點股。
散戶不買了？撐盤力量減弱 美股漲勢恐踩煞車
根據《彭博》周二 (3 日) 報導，美國股市近期漲勢可能面臨考驗。做市商花旗證券指出，推動上月股市大漲的散戶買盤熱潮，已開始出現降溫跡象，後續能否延續動能仍有變數。
《產業》魏哲家「作夢也想不到」超狂需求！蘋果卻不用最新2奈米
【時報-台北電】蘋果為OLED MacBook Pro設計的M6晶片，估計不會使用台積電最新的2奈米N2P製程，而是採用2奈米製程，引發市場高度關注。最主要原因在於，蘋果想藉此節省成本，並提高未來Mac電腦的供貨能力。 台積電2奈米具有高度指標意義，製程技術從FinFET（鰭式場效電晶體）轉入GAAFET（環繞式閘極）架構，未來將成長為大型且長期貢獻營收的重要節點，目前2奈米已經進入量產階段。 預估下半年陸續推出延伸版N2P及A16製程，蘋果預計在秋天推出的iPhone 18手機搭載的A20晶片，就會採用2奈米技術。台積電董事長魏哲家也透露，2奈米龐大到連作夢也想不到。 台積電預計在下半年開始量產N2P製程，目前市場傳出可能只有高通與聯發科會採用這項最新技術，使旗艦晶片性能超越蘋果的A20及A20 Pro晶片。蘋果考慮N2P效能僅提升5%，可能更傾向在架構改革上。 外媒wccftech指出，以A19晶片為例，A19 Pro晶片進行能源效率架構上的調整後，在攻耗不變的基礎下，實現高達29%的效能提升。高通和聯發科在CPU核心調整方面尚未達到蘋果的經驗水準，因此驍龍8 Elite Gen