智慧手環照護續辦 陳瑩、莊瑞雄爭取2200萬元守護偏鄉長者

[Newtalk新聞] 台東縣成功鎮與長濱鄉自2023年起試辦「智慧手環照顧長者計畫」，原訂於今年底到期。立委陳瑩表示，該計畫試辦兩年來成果良好，已實際協助偏鄉長者的健康與安全照護，經她與立委莊瑞雄共同協調，成功爭取衛生福利部核定2,200萬元經費，讓計畫得以續辦一年，持續服務台東成功、長濱兩地長者。

陳瑩指出，「智能整合健康計畫（智慧手環）」最初於花蓮豐濱鄉試辦，其中的緊急呼叫功能曾成功救回一名84歲長者的生命，被地方視為長輩的「護身符」。2023年，她爭取3,600萬元經費，將計畫擴大至台東成功與長濱兩鄉鎮，兩年來已讓超過1,200位長者受惠，提供客製化健康管理、即時警示與緊急通報服務，有效提升偏鄉長者的安全感與照護品質。

陳瑩也分享，日前在成功鎮拜訪選民時，一名長者默默走到她面前，突然捲起衣袖露出手上的智慧手環，讓她一時愣住，隨後兩人相視而笑。她才明白，長者是特地向她表達感謝，感謝她為地方長輩爭取這項堪稱「護身符」的設備。她表示，如今在成功與長濱，向彼此露出智慧手環打招呼，已成為「我很平安」的默契。

陳瑩也向該名長者從澳洲返鄉的大女兒，以及從外縣市返家的小女兒說明，智慧手環具備定位與安全通報等功能，即使家人分隔兩地，仍可透過通訊軟體即時掌握長輩狀況，對偏鄉家庭而言，是相當重要的守護工具。

莊瑞雄表示，這項智慧照護計畫是中央與地方合作的具體成果，讓現代化長照服務真正落實在偏鄉。他指出，未來也將持續關注偏鄉長照需求，推動科技與人文結合的照護服務，讓長者能安心生活。

陳瑩強調，偏鄉地區長者獨居比例高、慢性病多，醫療資源相對不足，更需要科技補強照護缺口。智慧手環最受長輩家庭肯定的，就是定位與即時通報功能。由於偏鄉地廣人稀，許多長者仍習慣外出務農、散步或採買，透過定位機制，即使子女在外縣市或旅居海外，也能即時掌握長輩動態，若出現異常情形，系統也會主動提醒，讓家屬能更放心長者在偏鄉的生活。

