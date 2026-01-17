智慧服務夯 新北擬試辦共享傘

共享傘服務，民眾可透過手機掃碼借傘、還傘，兼具環保重複使用的效益。（本報資料照片）

氣候變遷導致極端天氣增多，民眾經常因突發降雨而行動不便。新北市議員呂家愷表示，台北、桃園捷運與交通節點已導入共享傘服務，提供民眾透過手機掃碼借傘、還傘的即時便民服務，新北市府可借鏡引進共享傘服務。新北捷運公司表示，配合共享經濟發展趨勢，現正研議引進可行性，已與廠商洽談中。

新北市為降雨頻繁地區，經常出現突如其來的午後雷陣雨，尤其在通勤尖峰時段，若未隨身攜帶雨具，滂沱雨勢讓民眾促不及防。

呂家愷指出，共享傘服務目前已成功導入台北捷運、桃園捷運、部分百貨商場與交通節點，民眾可透過手機掃碼借傘、還傘，兼具環保重複使用的效益。

呂家愷建議，市府可與合格業者洽談合作方式，導入試辦計畫，並於捷運站出入口、行政大樓、學校、社區活動中心等地設立借還點，同時可與防災、智慧交通政策相結合。市府應評估規畫導入事宜，評估合作模式與法規依據，盡速推動共享傘服務上線，便利民眾日常通勤與活動。

針對議員建議，新北捷運公司說明，考量新北市捷運營運路線的氣候特性，並配合共享經濟發展趨勢，正研議引進智慧化共享服務設施可行性，評估合作模式及場地配置。現階段已與潛在廠商洽談中，以異業結盟方式，優化捷運車站機能，提升旅客服務品質。

至於公車轉運站引進共享傘，新北市交通局表示，若廠商評估具設置可行性，可向交通局提出設置申請，共同提升大眾運輸的便利性。