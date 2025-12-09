智慧校園與1.1萬噸減碳效益 東海大學獲頒「國家永續發展獎」

《圖說》東海大學榮獲行政院國家永續發展委員會頒授「114年國家永續發展獎」。

【民眾網諸葛志一台中報導】東海大學以多年深耕永續教育、跨域治理與社會實踐的成果，在全國147所大專院校與企業中脫穎，榮獲行政院國家永續發展委員會頒授「國家永續發展獎」教育類最高榮譽，成為以教育實力推動國家永續的典範。

頒獎典禮於 8日在臺大醫院國際會議中心盛大舉行，東海副校長張嘉修代表領獎，從行政院副院長鄭麗君手中接下獎盃，他表示，這項肯定是東海深耕永續的重要里程碑，更是全校共同努力的成果。副校長劉正、永續處處長陳鶴文與公事處處長黃兆璽皆出席，共同見證這份至高榮耀。

行政院副院長鄭麗君致詞時指出，今年共有43個獲獎單位及12個入選獎，充分展現台灣在教育、產業與社會部門推動永續的整體能量。她強調，「永續力就是國家競爭力」，永續的核心不僅是環境行動，更需要具備「社會視野」、懂得「看見他者」，以人為本兼顧土地與下一代的未來，可以看到許多大學也將SDGs納入教育策略，成為國家永續轉型的重要力量。

近年來，東海以「教育實現共好社會與未來」為願景，從智慧治理、再生能源、環境教育到循環經濟，打造可擴散的永續模式。從再生能源裝置量突破4,000瓩，到推動博雅4.0與勞作教育4.0，皆展現大學作為永續行動核心力量的貢獻。校長張國恩表示：「永續不是短暫的口號，而是大學對國家與下一代的承諾。」他指出，東海從校務治理到教育創新全面導入永續概念，不僅推動跨部門智慧治理、建置校務研究平台與永續管理制度，更累積超過1.5萬人次參與環境教育，以具體行動落實大學的公共責任，讓教育真正成為推動臺灣前進的力量。

張嘉修副校長進一步表示，東海從能源轉型到產業合作，已逐步形成可驗證、可複製的治理模式，包括太陽能、風能、沼氣發電、廚餘循環等多元能源系統的建置；33門AI永續課程的推動；與企業合作金額累積突破2億元。其中，全亞洲規模最大的校園微藻示範基地「智慧碳中和園區」，以28場次技術媒合，累積達11,372.8噸CO₂e減碳效益，成為校內外永續創新的重要引擎，這些成效的關鍵在於「跨域整合」。

副校長劉正強調，東海的永續不僅落在校園，更向社會深度擴散，從勞作教育4.0與USR計畫每年吸引逾15萬人次參與，串聯22所大專院校與18所偏鄉學校，推動1,300位數位學伴，為縮短城鄉落差與培育青年公民力建立制度化模式，更以東福養生村為核心的高齡友善計畫，更連結8里、12社區，展現大學在高齡治理與社區教育的扎根成果。

張嘉修指出，東海以「數據治理」打造完整永續管理體系，從校務資訊平台、永續管理系統到平衡計分卡，全校建置1,175組緊急求救鈴、推動性別友善與零工傷文化，再到投入破億元打造 AI 教育場域與智慧教學設備，使永續績效得以被量化、追蹤與持續提升。東海正以2045校園淨零排放為目標，穩健邁向融合人文、科技與永續的未來大學。