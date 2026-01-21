「智慧桃園」屢獲國際獎項肯定 張善政表揚績優公務人才

桃園市長張善政頒發「114年度推動智慧桃園績優人員」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（21）日上午主持市政會議，頒發「114年度推動智慧桃園績優人員」。張善政表示，他就任市長後積極推動智慧桃園，3年來桃園共獲得52項智慧城市國獎項，尤其是114年更拿下25項大獎，足見國際對桃園推動智慧治理成果的高度肯定，並在推動智慧桃園過程中，也成功培育具備數位思維與創新能力的公務人才，市府團隊將持續精進，打造桃園智慧科技城市。

桃市府推動智慧桃園過程中，也成功培育具備數位思維與創新能力的公務人才。圖：市府提供

張善政說明，憑藉優異的智慧治理推動成果，桃園市已受邀參加今年6月於新加坡舉行的「世界城市高峰會（World Cities Summit）」，屆時將把桃園最精彩的智慧城市案例呈現給國際友人。此外，李國鼎科技發展基金會也看見桃園的智慧治理表現，將與市府合作於今（115）年舉辦國內智慧城市論壇，帶動全台智慧城市發展。

114年度推動智慧桃園績優人員，共計25人獲獎。圖：市府提供

張善政指出，為支持市府員工將創意構想付諸實行，市府特別編列專屬補助預算，期盼在推動創新政策時，能排除經費顧慮，提供更充足的資源後盾。他並勉勵各局處人員勇於嘗試、接受挑戰，不設限思維，以團隊合作方式持續精進市政。市府現行推動的各項政策，皆將形塑桃園未來十年至二十年的城市樣貌，只要方向正確，市府團隊將齊心推進、勇於創新，共同打造更智慧、更宜居的桃園，讓市民以身為桃園人為榮。

114年度推動智慧桃園績優人員表揚名單出爐，共計25人獲獎，其中包含特優人員10名及優等人員15名。特優人員分別為交通局技士呂翊豪、警察局少年警察隊少輔督導廖麗萍及隊長戴賢、水務局科長許榮桀與何積忠、智慧城鄉發展委員會助理研究員黃癸瑩、股長陳家輝及高級分析師蕭丞哲、環境保護局科長蔡元正，以及養護工程處隊長羅中森；優等人員則包括工務局助理工程員莊偉志、建築管理處科長邱燕華、環境保護局科員陳玉華與約僱助理邱金燕、桃園地政事務所課長李亞潔、勞動檢查處科長魏光甫、刑事警察大隊偵查佐邱昱昇、消防局技士湯富閔及科員何家瑋、青年事務局科員張謙宏、客家事務局股長吳彥儒、桃園大眾捷運股份有限公司課長呂文傑、衛生局聘用稽查員李晨遠、桃園區戶政事務所課員卯宗彥，以及住宅發展處助理工程員劉育維，展現市府跨局處推動智慧治理、數位轉型及公共服務創新的具體成果。

