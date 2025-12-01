智慧樓宇整合！台達電37億元收購晶睿 每股溢價16.8%

台達電（Delta Electronics）於12月1日宣布，將以每股100元的價格收購晶睿（Crystal Clear）100%股份，交易總金額達37.33億元，溢價率約為16.8%。此次股份轉換案已獲得雙方董事會通過，並預計於2026年1月16日召開股東臨時會進行相關議案的討論，股份轉換基準日暫定為3月27日。完成後，晶睿將成為台達電的全資子公司，並於該日終止上市及停止公開發行。

台達電（Delta Electronics）於12月1日宣布，將以每股100元的價格收購晶睿（Crystal Clear）100%股份，交易總金額達37.33億元，溢價率約為16.8% 。（圖／證券交易所YouTube直播）

台達電董事長鄭平表示，此次併購將有助於加快智慧樓宇事業的發展，並提升資源的運用效率。晶睿董事長羅永堅則指出，加入台達電後，將能更靈活地運用集團資源，持續投入研發，轉型為結合AI技術的安防技術提供者。

廣告 廣告

這一併購舉措是在台達電於2017年已收購晶睿過半股權的基礎上進行的，雙方在智慧城市及樓宇自動化等領域已有深度整合，未來將進一步提升決策效率以應對快速變化的經濟環境。

延伸閱讀

看好AI市場！台達電子公司泰達電決議興建泰國新廠

下一個台達電來了！專家曝「2關鍵」將成2026大飆股

市場擔憂AI泡沫化 台股開低重挫逾500點