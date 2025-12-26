智慧機器人助醫療 BIM讓管理升級

新光醫療科技展健康達人講座新光保全協理黃鴻志主講「利用B I M 3D模型來維護及管理醫院大樓設備」，現場民眾收穫滿滿。（鄧博仁攝）

新光醫療科技展健康達人講座新誼整合協理許維宸分享「醫療智慧化與自動化應用介紹」，現場民眾互動熱烈。（鄧博仁攝）

台灣面臨少子化、工作人口減少的困境，如今已有越來越多智慧工具，可作為人類的好幫手。新光保全旗下子公司-新誼整合開發了多種機器人，應用於護理站、開刀房等，不僅會避開障礙物，搭電梯、過自動門都沒問題，有助讓醫療人員更專注在病患身上。

新誼整合協理許維宸12月5日以「醫療智慧化與自動化應用介紹」為題，於台灣醫療科技展中發表演講。新誼整合為新光保全子公司，專精於系統整合，資本額3.5億，其專業領域有監控、門禁、自動化設備，包含7-11、Garmin、台積電、台灣大哥大、台灣銀行等，都是新誼整合的客戶。

開發送藥機器人

「政府（經濟部）總共有7張證書，我們就拿了6張」，許維宸說，新誼整合領取的證書包含AU2物料儲運、AU3生產製造、AU4系統整合規劃、AU5商業服務自動化、AU6智慧生活自動化、AU7健康照護自動化。大家在提款機領錢時都可以看到廣告，該廣告系統也是新誼整合做的，市占率約8成，政府的防詐宣導都是透過新誼整合的系統進行即時更新。

許維宸在演講中介紹了幾項自動化設備，在醫療現場中，護理人員領藥相當不便，要先去藥局，再送到護理站。有鑑於此，新誼整合開發了智慧送藥機器人，不同於餐廳的遞送機器人，它需要醫療人員刷門禁卡、身分識別的卡才能開門，有門禁控管，並與藥單結合，確認是自己的藥單，才開得了門，避免病患用錯藥。

為解決醫院中各樓層的搬運問題，如醫材、藥品、餐盒等，新誼整合也開發了搬運機器人，搭電梯、過自動門都沒問題，可承重400公斤；另有跟隨功能的輪椅、推車，病患坐上輪椅後，不必靠專人來推，會自動跟著護理師走，當安全帶被解開，輪椅就會自動停下，避免病患跌倒。

新光保全協理黃鴻志則在醫療科技展中分享「利用BIM（建築資訊模型，Building Information Modeling）來完善醫療大樓的設備管理」。BIM可用於支持建物的生命周期，並且可以用電腦系統來管理，特點是視覺化、協調性、模擬性、優化性、可出圖性。

黃鴻志表示，「Building」不是單純針對大樓，甚至社區、城市都可以；「Information」的部分，分成幾何、非幾何資訊，例如冷氣的長、寬、高是幾何資訊，但冷氣是跟大金買的，還是跟日立買的，這就是非集合資訊，對管理、維運非常重要；「Modeling」不只是模型，而是隨著時間演進，有即時的資料、過去的資料，甚至還可以用AI判斷未來會產出的資料。

機電設備立體化

新光保全將新光醫院的機電設備立體化，螢幕上看到的畫面，就和現場一模一樣。只要在平台上點選設備，就能得知供應商資訊、運轉現況等，取代以往設備出問題時，查找不易的問題，還可設定設備保養日期的提醒。今天換A零件、明天換B零件、換零件多少錢等，都可以做記錄。

此外，新光保全還將BIM與Unity、Unreal引擎結合，透過動畫影片模擬火災逃生情形，取代平面的模式，提供醫院日常訓練之用。導入BIM後，新光醫院共減少了9成以上的人力成本、8成的重大異常事件，也縮短了5成以上的巡檢時間，而病人的舒適度則達到90分以上。