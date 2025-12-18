「智慧機械海外推廣計畫」成果發表會 海外拓銷傳捷報

圖說：(由左至右) 精密機械研究發展中心周麗蓉副總經理 台灣電子製造設備工業同業公會張雁媜副秘書長 中華民國對外貿易發展協會周秀隆副秘書長 台灣機械工業同業公會莊大立理事長 經濟部國際貿易署劉威亷署長 台灣工具機暨零組件工業同業公會林松益副理事長 臺灣木工機械工業同業公會涂旻聖常務理事 社團法人台灣智慧自動化與機器人協會朱盈勳副秘書長 臺中市機械業二代協進會張為鈞會長

大合照

經濟部國際貿易署於臺中烏日璞旅舉辦114年度成果發表會，以「AI科技引領」與「布局新興市場」為雙核心，不僅成功導入AI多語系影音技術，協助中小企業打破語言藩籬。計畫總計協助308家次廠商，佈局6個國家、9場指標性國際展覽，累計拓銷與媒合商機1.9億美元，不僅協助業者在變局中突圍，更成功在歐、美、亞三大洲展現臺灣智慧製造堅強實力。

經濟部國際貿易署劉威亷表示，感謝執行單位精密機械研究發展中心與外貿協會的盡心盡力，多年來攜手臺灣機械工業同業公會、臺灣工具機暨零組件工業同業公會、臺灣木工機械工業同業公會、臺灣電子製造設備工業同業公會、臺灣智慧自動化與機器人協會等公協會夥伴，共同創造出110年至112年第一個3年計畫的豐碩成果。113年至116年持續推動為期4年的「智慧機械海外推廣計畫」，運用AI技術生成多元語言，助力臺灣智慧機械產業拓銷國際市場更上層樓。

因應生成式AI浪潮，今年度計畫在數位行銷上有重大突破，計畫團隊協助12家指標性廠商運用AI技術，一鍵生成印尼語、日語、泰語等多國語言產品推廣影片。這項創新不僅大幅降低業者製作外語素材的門檻，更讓國際買家能用「自己的語言」理解臺灣設備的精密製程與技術優勢。此外，計畫更攜手公協會透過數位行銷輔導計畫，輔導超過60家業者強化數位戰力，有效提升品牌在國際網路市場的能見度。

貿易署強調，智慧機械計畫不只讓臺灣產品被看見，更重要的是「被聽懂」。未來國際貿易形式將更仰賴「科技」與「數據」的應用。政府將持續引進創新行銷科技，培育具備AI思維的國貿人才，深化與各大公協會的合作並強化AI能力，協助業者以更智慧、更精準的方式布局全球，擦亮「Taiwan Smart Machinery」的國際招牌。

成果發表會上，計畫團隊邀請臺灣工具機暨零組件工業同業公會、臺灣智慧自動化與機器人協會、臺灣電子製造設備工業同業公會分享數位行銷輔導成果，更以三鋒、高明、協鴻、東捷、亞磯、金爪等臺灣智造企業全球行銷故事聚焦成功經驗鼓舞機械業者共同效仿。