智慧氫能運具論壇臺南開講 商研院導入DDS智慧監控協助企業邁向低碳交通

▲商研院舉辦的智慧氫能運具未來趨勢論壇邀產官學研代表齊聚，針對氫能運具發展趨勢與應用方向進行交流。（記者李嘉祥攝）

因應全球能源轉型及減碳趨勢，台灣中油贊助財團法人商業發展研究院辦理二場「2025智慧氫能運具未來趨勢論壇」，繼首場於12月5日於集思台大會議中心舉行後，第二場12 日在台南老爺行旅降霖廳登場，邀高雄市區公車聯合管理委員會主委陳可培、國家中山科學研究院軍民通用中心組長李德修、台灣中油公司綠能科技研究所專案經理顏子翔，以及氫谷動能公司董事長鄭英豪等，就氫能基礎設施、城市低碳交通與氫能載具應用等議題進行交流，吸引電機電子、科技、能源、運輸及學界等產業人士參與。

第二場論壇從「低碳交通新想像」展開，台灣中油公司顏子翔專案經理談到中油從加氫站流程架構、氫氣特性，到五道安全防護措施，完整展示如何確保氫能基礎設施的安全性，並說明未來將推動氫能大客車示範運行，並評估2030年於北中南建置加氫站。

高市聯管會主委陳可培說明公車運輸正面臨電動化、無碳化與智慧化三大轉型方向，在國家2050淨零戰略下，氫能巴士具備續航力與補能等優勢，將成為下一階段無碳化運輸的重要選項。中科院李德修組長從無人載具、船舶到戰術車輛應用案例，說明氫能技術跨域整合的潛力，並解析產氫、儲氫、燃料電池與能源管理等關鍵技術，強調氫能將成為未來能源自主與淨零策略的關鍵路徑。

商研院CDRI副院長張皇珍表示，全球淨零轉型加速推進，氫能被視為下一世代能源支柱並逐漸邁向商業化；台灣在小型系統整合與智慧化技術上具有優勢，包含CCS封存、CO2利用與智慧監控等皆已具成果，商研院導入DDS智慧監控技術，協助企業邁向低碳交通，隨著與國產氫能巴士在技術上逐漸成熟，期望未來能展示Taiwan can Help的實力。

商研院智科中心林主任也分享臺灣ICT與系統整合優勢，透過DDS與AI邊緣運算整合，可強化駕駛行為分析、路線與能耗最佳化，讓氫能巴士從「能跑」進化為「好管理」，成為具輸出潛力的Taiwan Solution。聯華林德沈副總說，「氫能」因具備長程續航、快速補能與高載重等特性，成為全球重型運輸與專用車隊的最佳選項，臺灣應加速布局製氫、儲運、加氫站與供應鏈，以示範場域帶動氫能產業鏈。研華公司林資深協理則強調氫能巴士在智慧交通中扮演角色，透過AIoV技術結合5G、V2X等技術，並以大數據分析支援預測維修及路線管理，提高車隊營運效率。

綜合座談以「氫能上路，智慧同行：低碳交通的新想像」為主題，由商研院CDRI副院長張皇珍主持。氫谷動能公司鄭董事長在與談中分享目前3輛氫能巴士的最新測試成果，強調唯有降低成本、突破氫氣價格與基礎建設的瓶頸，氫能運具才能走向國際市場，期待未來與商研院、研華公司共同推動智慧化車載電腦與DDS+AI系統。

張皇珍副院長強調，商研院致力商業技術與前瞻性研究，協助企業加速升級轉型；全球對零碳公共運輸需求持續攀升，氫能運具技術發展已成熟，可積極商轉應用，會透過不同規格與商業模式設計，讓產業可以分階段導入氫能載具。