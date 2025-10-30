智慧永續城市國際論壇 專家對談 (圖)

宜蘭縣政府於昨（三十）日上午八時在岳明國民中小學舉辦「二○二五宜蘭縣OSS海洋科學序列『藍濤開卷，逐浪而行』公開觀議課成果會」。活動由宜蘭縣政府主辦，匯集縣內十所學校之教師進行公開觀議課與體驗展示，展現宜蘭推動海洋科學教育的深耕成果及OSS教學的豐碩實踐。從課堂到行動，宜蘭的教育現場以行動力實踐永續理念，讓「理解海洋、尊重海洋、守護海洋」不再只是口號，而是深植在每一位學生的學習歷程中。而「藍濤開卷，逐浪而行」成果會，亦不僅是一場教學成果展示，更是一趟教育航程，象徵宜蘭在海洋科學教育的推動上，正穩健乘風破浪、持續向前。縣府教育處表示，宜蘭擁山面海，具豐富自然與人文底蘊，是發展海洋教育的最佳場域。近年縣府與海洋委員會及國家海洋研究院合作，導入「海洋科學序列（OSS）」教材，透 ...

台灣新生報 ・ 12 小時前