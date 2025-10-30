智慧永續城市國際論壇 焦點對談來賓合影 (圖)

其他人也在看
《我的民謠》：一幅詩意的風俗畫卷／馬淑琴
馬淑琴 拜讀周所同老師的詩集《我的民謠——小曲一唱解心寬》，有一種既是回歸，又是全新開掘的感受。說是回歸，因為台灣好報 ・ 15 小時前
川習會登場 兩人握手寒暄 川普稱習「強硬談判者」
美國總統川普與中國國家主席習近平，今（30日）上午在南韓釜山金海空軍基地舉行會談，兩人會前在紅毯上握手寒暄，川普還稱習近平是「非常強硬的談判者」。會後，川普宣布對中國芬太尼關稅調降至10%，另表示會中沒有提到台灣議題。Yahoo奇摩社群 ・ 15 小時前
《2025跨境電商焦點報告》 數位大接班時代來臨
台北市進出口公會（IEAT）與亞馬遜全球開店（AmazonGlobalSelling）共同發布《二○二五跨境電商焦點報告》，就以數位轉型、二代接班、AI應用為主題，從全台四百多家企業問卷與訪談中，解析台灣中小企業在接班、品牌與外貿電商轉型上的第一手思考與現況。根據報告指出，有八七％企業認為「必須升級或轉型」，並具高度共識，甚至一代對轉型升級的憂心程度更高於二代。（見圖：IEAT提供）台灣產業正處於數位升級與轉型關鍵時刻，若能搭配企業傳承與二代接班機會，將力助外貿企業走向國際新格局。報告指出，有八七％企業認為「必須升級或轉型」，主要驅動因素來自：市場競爭加劇（七二％）、AI與電商新發展（六八％）及顧客需求轉變（五八％）。在企業商業運營走向數位化與科技化的過程中，仍面臨專業人 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
記者喊「會談到台灣嗎」 川習二人沉默未回 林佳龍:對台美關係有信心
川習會引發全球關注，台灣政府密切追蹤相關發展，外交部長林佳龍在立法院外交委員會表示對台美關係有信心，並駁斥CNN報導台灣有意改派駐美代表的說法。同時，林佳龍證實正在安排我國APEC代表團與日本首相高市早苗會晤。值得注意的是，當南韓現場記者詢問美中領袖是否會談到台灣議題時，川普和習近平均保持沉默未予回應。此外，賴清德總統日前在將官晉升典禮上首次表態「反對推進統一」，引發各界解讀與討論。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
智慧永續城市國際論壇 李建璋閉幕演講 (圖)
「2025智慧永續城市國際論壇」由中央社主辦，30日在集思交通部國際會議中心登場，衛福部資訊處長李建璋（圖）於閉幕演講分享「建構人本醫療網 永續AI賦能防護」，以政府視角提出AI應用於公共衛生與防護體系的實踐策略。中央社 ・ 14 小時前
驚悚！美國狠母涉嫌殺孩 家中藏4名死嬰
驚悚！美國狠母涉嫌殺孩 家中藏4名死嬰EBC東森新聞 ・ 17 小時前
AI精準檢傷分級助急診分流 衛福部拚健康資料整合
（中央社記者陳婕翎台北30日電）假日急症中心盼紓解急診壅塞，分散照護輕急症病人，人工智慧（AI）精準檢傷分級可望成助攻，衛福部積極推動AI建構人本醫療網，台灣健康資料「書同文、車同軌」是關鍵第一步。中央社 ・ 14 小時前
蔣萬安對手出現了！「壯闊台灣」吳怡農表態參選台北市長
台北市長蔣萬安的「超狂對手」是他？2026台北市長選舉，民進黨將派誰參選引發各界高度關注！壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農開出第一槍，表態將於明天赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。中天新聞網 ・ 14 小時前
華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導華碩公會一名中國籍配偶錢麗，不僅用中國法律來檢視執行長等同仁言行向中國舉報，也舉報一般民眾，更離譜的是，錢麗還成立解放軍的粉專鼓吹武統，陸委會副主委沈有忠今（30）日上午被綠委王定宇質詢時，便證實已經將其除籍，並回到居留狀態。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑，下午則回應歡迎對方透過相關法律爭取權利。民視 ・ 15 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 小時前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前