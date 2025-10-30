智慧永續城市論壇 新北、高雄分享AI治理經驗

（中央社記者劉建邦台北30日電）2025智慧永續城市國際論壇今天登場，高雄市分享如何以智慧交通疏散BLACKPINK等演唱會人潮，新北市介紹智慧停車、交通戰情室，業者則提到可運用AI適時調整交通號誌。

由中央社主辦的「2025智慧永續城市國際論壇」今天於集思交通部國際會議中心登場，活動以「以人為本、智慧賦能」為主題，「打通城市任督二脈：智慧城市的交通遠見」的焦點分享於下午舉行。

焦點分享由新北市政府交通局主任秘書朱建全、光林智能科技公司總經理金海濤、高雄市政府經濟發展局副局長林廖嘉宏擔任主講人，分享政府及企業AI治理經驗。

林廖嘉宏舉韓國女團BLACKPINK日前到高雄辦演唱會為例，表示現今生活與科技息息相關，高雄市透過演唱會及會展活動帶動智慧經濟及提升城市品牌。

林廖嘉宏說，高雄市府對BLACKPINK辦演唱會，除規劃單一協調窗口挺歌迷，還把高雄市公共建築規劃與演唱會主題同色系，並分享創造演唱會經濟4要點，包含場地媒合、行政協力、商業串聯、整合行銷。

林廖嘉宏表示，高雄市創造演唱會經濟，並針對活動規劃配套措施，如導入智慧交通完善配套以疏散歌迷，高雄市已把交通網路智慧化，讓工業大城邁向AI智慧經濟。

金海濤以自家公司當範例，表示公司規劃道路照明加號誌系統，因應智慧科技化時代，可規劃紅綠燈具備思考模式，就是透過AI及監視器下指令，掌握交通流量，適時調整號誌。

金海濤說，數據顯示，全球駕駛每年平均塞車為51小時，台北市則是一年約79小時，建議政府透過AI辨識加感測器，包含規劃可讓救難車先通行且能避免發生交通事故，並達到減碳效果。

朱建全則表示，新北市持續透過AI智慧治理城市及規劃交通措施，如新北市每天約有700多萬次旅行移動需求，民眾常以機車跨區通勤，但受過去都市計畫發展等影響，讓交通管理受限。

他表示，新北市規劃交通戰情室進行跨單位溝通模式，只要遇天災、重大事故或活動，就啟動戰情室進行彙整資料並提供指揮官決策，並推動如智慧路側停車設施等智慧化政策，透過科技設備提升交通治理對策。

3人分享後，中華民國運輸學會理事長邱裕鈞擔任主持人展開會談，討論如何兼顧城市發展及韌性、極端氣候影響、如何發展智慧交通等3議題。

金海濤認為，打通交通治理任督二脈，政府可透過規模化布建及優化成本集中化治理推動策略。林廖嘉宏說高雄市已透過AI掌握演唱會交通人車流。朱建全表示，科技化讓時間被壓縮，新北已進行交通治理轉型策略。（編輯：蕭博文）1141030