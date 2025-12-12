智慧熱情創造學習 南投劉美玲獲樂齡教育奉獻獎

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投縣樂齡講師劉美玲獲樂齡教育奉獻獎，展現課程規劃、教學等成果。她表示，課程須兼具理論深度與實務可行性，更要在嚴謹規劃中保有彈性，才能貼近樂齡學員不同階段需求。

表揚積極奉獻樂齡教育的個人和團體，教育部辦理「樂齡教育奉獻獎」於今天頒獎，其中南投縣樂齡學習示範中心核心講師劉美玲獲「教學優良獎」，是全縣唯一獲獎者，縣府表示，縣府推薦3件，由劉美玲獲肯定，彰顯多年專業奉獻，也展現南投推動樂齡教育成果。

劉美玲表示，她的課程融合企業管理系統思維、心理諮商人本關懷、成人與繼續教育學習理論，並在每堂課中轉化為學員看得見、感受得到的學習經驗，協助長者重新連結自我、增進人際互動並拓展生活彈性，看見長者展現學習成效，是她持續投入教學最大動力。

南投縣樂齡學習示範中心主任連東祥說，南投推展樂齡學習將邁入第19年，多年來持續培力並引進多名優秀講師，為偏鄉帶來豐富、優質學習資源，中心同時協力承辦強化講師專業能力與教學品質，劉美玲獲獎不僅是個人榮耀，也是南投縣樂齡講師培力成果重要展現。

教育部表示，這屆評選出38名個人、10個優秀團體，同時頒發訪視各縣市政府執行樂齡學習政策績優獎，以肯定地方政府推動樂齡學習績效；高齡人口攀升，終身學習就是打造全齡學習契機，學習能讓長者維持健康、活力及人際互動，「學習永遠不嫌晚」。（編輯：黃世雅）1141212