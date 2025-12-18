「智慧燈號」助攻中藥調劑！新進藥師訓練期縮短至3週

台南市立安南醫院今年6月導入「中藥智慧儲位導引整合系統」，透過即時燈號提示協助藥師快速找到藥品，不僅縮短取藥時間，更有效降低調劑錯誤率，強化藥品管理安全性。

缺藥燈號會同時亮起可快速找到藥品存放區，節省找藥時間。（圖／台南市立安南醫院）

藥劑科主任王慧瑜表示，過去中藥局藥師在調劑時，因品項繁多、單位藥罐體積大、藥品櫃位分佈廣，往往需花費不少時間尋找藥品位置。特別是新進人員或臨時支援的同仁，因不熟悉藥品儲位而增加作業時間，甚至可能因疏失造成錯誤，不僅影響工作效率，也對病人用藥安全帶來潛在風險。

王慧瑜指出，燈號導引系統針對藥師在調劑過程中「找藥」與「拿錯藥」這個耗時問題，給予即時、清晰的燈號提示，協助藥師快速且準確地找到所需藥品位置，達到縮短取藥時間、降低找藥失誤的機率。當藥師需要取用某種藥品時，對應藥品儲位的燈號會即時亮起，協助藥師們迅速定位目標藥品。

庫存皆以紅色系燈號作為區分紀錄各個調劑台的缺藥品項，調劑空檔時進行一次性補藥作業。（圖／台南市立安南醫院）

王慧瑜表示，透過系統性的燈號導引，除了能讓調劑流程更有效率之外，也可提示藥品庫存區的位置。當調劑台藥品用盡時，庫存區藥品也能因應需求亮起燈號，有效降低補藥錯誤之外，更能進一步強化藥品管理的安全性。

王慧瑜說明，沒有燈號導引藥品儲位之前，需靠經驗來記憶藥品位置，尤其遇到新進人員或臨時支援的藥師時，找尋藥品甚至取錯藥品，容易衍生用藥安全問題。而燈號即時指示目標位置，不論經驗多寡皆能迅速取藥，可減輕人員工作壓力與記憶負擔，減少人力訓練成本，使中藥調劑流程標準化，對於整體調劑效率與用藥安全皆能有效提升。

刷讀以後，此藥單所有藥品(未調劑)燈號全部亮起，方便快速取藥。（圖／台南市立安南醫院）

王慧瑜指出，過去新進藥師須花費大約3個月的時間熟悉藥品擺放位置獨立作業，如今透過智慧導引的輔助，藥師們大約在3週內便能熟悉環境並投入工作，讓教育訓練的時間與人力均大幅縮減。

安南醫院中藥局為南部地區少數兼具規模與專業的中藥藥局，目前可提供飲片調劑、科學中藥調劑、中藥代煎及中藥藥液包等完整服務，能以兼具科學與品質的調劑方式，配合中醫診療，確保病人獲得精準、安全的中藥照護，全面滿足中醫臨床與病人用藥需求。中藥燈號導引系統展現了安南醫院在智慧醫療與病人安全上的持續投入與創新，讓中藥調劑流程更加高效、安全、標準化。

