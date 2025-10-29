智慧環保治理 靜桃計畫獲獎

桃園市以「靜桃計畫：城市中的靜音革命」獲城市治理卓越獎環境保護組優選，繼去年入圍後，再獲評審一致肯定，環保局表示，評審從了解專案規畫執行屬性，再綜觀分析執行效益、創新程度、跨界合作及可延續性4面向，靜桃計畫從上百件參賽項目脫穎而出，展現桃園市在智慧環保治理上的領先實力與持續創新能量。

環保局表示，靜桃計畫2023年推動時，就不斷思考在環境變遷、人口遷移及都市型態等多元與急速變化之下，過去的傳統環保稽查思維已難應付，必須改用更智慧治理方式達到更良好的「環保治理」成效，以符合民眾對生活品質的期待。

廣告 廣告

環保局說，今年起靜桃專案從「源頭管制」到「末端稽查」，建立一套完整的噪音車管理體系，開始朝「智慧噪音」治理模式轉型，發展可永續執行與追蹤模式，導入AI巡防系統及全國首創AI聲紋辨識系統新技術，輔助取締作業。

環保局說明，完整的管理體系結合新技術，讓噪音車稽查作業更即時、更精準、更透明，大幅提升執法效率，落實智慧城市的核心精神，並徹底解決市民數十年來長期飽受噪音車困擾問題，更與市民共同努力培養建立城市「寧靜文化」，養成守護生活環境品質的共識。

環保局長顏己喨表示，感謝桃園市民朋友們的理解與支持，讓專案執行過程在「智慧城市」與「環保治理」之間成功找到最佳平衡點，未來環保局仍會以科技領航持續精進，以永續及寧靜文化為目標，打造桃園市成為全國最宜居、最寧靜的舒適城市。