智慧科技園區會議聚焦土地開發

基隆市政府召開基隆智慧科技園區專案會議，由都市發展處報告階段性規劃成果方案，會議聚焦討論都市設計、土地使用，以及市府透過都市計畫變更與市地重劃後取得土地的開發策略。

在土地使用上，市長謝國樑特別提到香港環球貿易廣場的開發案例，指出後續可參考該案產業、住商配置比例，將商務辦公、科技研發、居住與休閒機能高度整合於捷運周邊；ＳＢ１８站捷運開發區的策略方面，謝國樑表示未來應持續徵詢捷運站周邊地主合作開發意願，確保在捷運施工期程無虞下整合開發，透過捷運聯合開發不僅能提升土地利用效率、促進都市更新，更能挹注捷運建設所需資源，形成交通建設與都市發展的良性循環。

謝國樑說，未來捷運開發將不僅是交通工程，更是城市進化的契機，藉由便利交通與多元生活機能的結合，打造更宜居的生活圈，進一步提升基隆的城市競爭力；在都市設計上，謝國樑強調，因應基隆多雨氣候，建築設計時可選用適合在地氣候的建材，秘書長方定安表示基隆「有山有河」的在地特色，開發建築時可評估透過景觀平台規劃與河岸景觀連結，形塑建築與自然環境和諧共生，並評估導入立體垂直綠化設計，營造綠意盎然的都市氛圍。

都發處長謝孝昆表示，基隆捷運ＳＢ１８站（北五堵）將成為產業轉型與城市發展的核心關鍵，目前都發處正加速處理各項關鍵議題，並將持續透過定期會議研討深化，在推動期程上，計畫於一一四年四月完成公告徵求意見，並於一一四年五月、八月辦理地方座談會取得地方共識，逐步累積階段性成果方案，預計一一五年提出都市計畫草案辦理公開展覽與說明會後，進入都市計畫法定程序，打造北五堵地區為基隆接軌大臺北地區的產業新門戶。