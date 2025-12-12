



入選衛生福利部「健康臺灣深耕計畫」的醫院代表，今日齊聚南彰化，實地參訪員榮醫療體系在智慧醫療、醫療永續與社會責任等面向的成果。全台三百多家地區醫院中，今年僅員榮醫療體系獲選為智慧醫療觀摩醫院，凸顯其在數位轉型與智慧科技導入上的領航角色。

「健康臺灣深耕計畫」是衛福部執行賴總統指示，為因應高齡化與未來醫療需求所推動的5年489億元旗艦計畫，從智慧科技醫療、醫療永續與社會責任、優化醫療工作條件、多元人才培育等面向著手，目標讓台灣成為亞太最具醫療發展力的國家。員榮醫療體系以其在地深耕並成功轉型為急重症醫院擴大醫療量能、智慧醫院藍圖與ESG布局，自全國數百家醫院中脫穎而出，入選為今年全國兩家示範醫院之一。

智慧科技導入獲肯定 員榮獲衛福部推薦「健康臺灣深耕計畫」 代表

參訪行程由員榮醫療體系總院長張克士親自簡報，回顧醫院從負債5億、瀕臨熄燈的小鎮醫院，一路翻轉為南彰化急重症醫療重鎮的歷程。員榮自2012年成立心導管中心以來，累積約9000個心導管案例，24小時守護鄉親生命。

同時，員榮也率先成立胃食道逆流中心、傷口治療及高壓氧中心、關節保留再生治療及超音波導引神經修復與疼痛控制等特色科別，近五年累積獲得16項SNQ國家品質標章認證肯定，體系總床數在新的員榮總醫院完工後將達近1,200床，成為南彰化規模最大的醫療體系，嘉惠在地鄉親。

在智慧醫療方面，員榮多年前即自美國引進AI用於電腦斷層輔助肺癌判讀，逐步建構從「A到G」的智慧醫療佈局，導入AI、AR、區塊鏈、雲端、大數據與5G等科技運用，將醫院打造為為智慧化醫院。

其中，低劑量電腦斷層肺癌篩檢AI輔助判讀系統已累積執行逾兩萬例，大幅提升影像判讀效率與準確度，此技術也延伸至肺癌腦轉移的磁振造影判讀系統；另也引進AI腦波壓力指數判讀智慧化輔助診斷。

智慧病房更是參訪團關注焦點。員榮導入跌倒偵測、離床警示、熱成像監測、智慧床頭卡與行動護理系統，搭配電子白板即時呈現病人基本資料、護理註記、檢查與手術排程，實證顯示可減少住院天數與跌倒風險，大幅降低人工輸入錯誤與醫護文書負擔。

為支撐這些應用，員榮打造即時資料匯流平台，能在數秒內整合生命徵象、檢驗結果、影像資訊與病歷內容，提供AI模型、臨床決策支援系統與風險預警引擎使用，並導入FHIR標準，讓院內外系統之間的資料可安全互通。

張總院長表示，員榮將持續以「以病人為中心」為核心，結合AI與數位科技，打造安全、精準又有溫度的醫療服務。「我們希望不只守護南彰化，更能成為台灣在超高齡社會中成為智慧醫療與環境永續的標竿醫院。」他也期待透過此次「健康臺灣深耕計畫」的觀摩交流，與全台醫院夥伴共同學習、成長與交流，讓醫者初衷與核心價值真正落實在每一位病患身上。

