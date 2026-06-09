智慧科技輔具7/1上路 嘉縣衛生局率先培訓長照人員
今年7月1日起智慧科技輔具正式納入長照服務制度，嘉義縣衛生局今9日辦理「智慧科技輔具教育訓練」，培力第一線長照人員，協助掌握智慧照顧應用與服務模式，盼透過科技提升照顧品質與效率，讓更多長輩及家庭受惠。
衛生福利部自107年起將輔具及居家無障礙環境改善納入「長期照顧服務申請及給付辦法」，針對長照需要等級第2級以上民眾提供每3年最高4萬元補助額度。
今年7月1日起新增全租賃智慧科技輔具給付項目，補助額度提高至每3年最高6萬元，鼓勵民眾使用智慧科技，協助失能者提升生活安全與自主能力，減輕家庭照顧者負擔。
課程邀請雲林縣輔具資源中心主任黃邵瑋擔任講師，課程涵蓋智慧跌倒偵測系統、居家感測設備、智慧行動輔具等科技應用，並分享實務案例，協助長照服務人員了解如何在日常中使用科技輔具，現場學員反應熱烈，為新制上路提前做好準備。
衛生局趙紋華局長表示，面對高齡化社會與照顧需求增加，智慧科技輔具成為長照的重要助力，嘉義縣提前培育第一線長照人員，盼在新制上路後，服務人員可以在照顧現場活用科技輔具，提升照護品質。如有長照服務需求可洽各鄉鎮衛生所長照分站或撥打1966長照專線(前5分鐘免費)，將有專人服務。
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