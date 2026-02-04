智慧稅務創新升級 強化ＡＩ輔助防詐

財稅局實施智慧稅務服務，已獲得成效，決定再升級增家防詐功能。(財稅局提供)

記者翁順利∕台南報導

市府財政稅務局近年來透過數位科技導入稅務服務，減少民眾臨櫃奔波，打造可信賴的智慧稅務體系，同時提升行政效率，因此向市府提出專案報告「智慧稅務創新」，決定升級，擴增稅籍異動即時通，並強化ＡＩ輔助清查與防詐。

財稅局指出，目前已提供一百一十三項線上申辦服務，涵蓋地價稅、房屋稅自用住宅申請等常用項目，落實「不用臨櫃申辦、以網路取代馬路」的服務目標。

在創新服務方面，財稅局全國首創「代理人線上查調系統」，提供地政士、記帳士及稅務代理人線上申請十二項稅務文件，有效減輕專業人員與市府櫃檯人員負擔，推出後的服務滿意度高達九成。同時推出的「稅務ｅ指通」，提供全天候不打烊服務，整合跨域資料，協助民眾即時查詢租稅優惠與應納稅額，避免民眾錯失權益。

廣告 廣告

財稅局並全國首推電子稅單申辦結合可折抵消費的環保綠點獎勵，去年電子稅單寄送件數達七點五萬件，年成長逾二成，節省約八十一萬元郵資。

此外，稅務自動化服務機台提供補單、發證、查稅等十六項自助服務，將每件案件處理時間由八分鐘縮短至一分鐘，有效紓解臨櫃排隊人潮。也引進機器人流程自動化，應用於公益出租人節稅作業，原本人工處理每件平均需要三十分鐘，透過系統處理可縮短為每件五分鐘。台南市憑藉這五項創新服務成果，榮獲二０二五年ＩＤＣ未來企業大獎「智慧城市類─最佳數位政策獎」。