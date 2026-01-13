智慧種植 桃園草莓1年增3倍

桃園市近年積極推動草莓產業發展，113年全市草莓僅種植約10萬株，114年在農業局輔導下，成立草莓推廣協會，並辦理栽培技術講習、補助優良苗株、導入智慧環控感測監測系統，種植規模大幅成長，114年已達33.8萬株，較前一年成長逾3倍。桃園市草莓推廣協會理事長莊育來指出，目前正朝觀光果園方向發展，期盼結合農業生產與休閒觀光創造雙重效益。

莊育來指出，近年來桃園市的草莓產業愈來愈發達，產值也愈來愈高，他原本從事哈密瓜栽培，幾年前開始引進日本草莓品種投入種植，主要栽培的是「紅顏草莓」，口感細緻，帶有如葡萄風味軟糖般的特殊香甜，深受消費者喜愛。

莊育來說，桃園市草莓主要產區集中於中壢與新屋一帶，但草莓屬於高敏感作物，無論是用藥過量或天候不穩定，都可能造成苗株死亡，隨著栽培技術逐漸成熟，草莓產量也隨之提升，各農場並發展出具特色的品種定位。

國民黨桃園市議員陳韋曄表示，自己日前參訪上日草莓園，老闆宋星輝是平鎮在地青農，對草莓品質有著職人般的堅持，從栽種到採收，全程以有機無毒的方式細心培育，只為讓每一顆草莓都能安心入口、自然香甜。園內引進多款日本知名品種，包括「豐香草莓」、「紅顏草莓」、「古都姬草莓」、「菊池蜜糖草莓」。

宋星輝表示，他的堅持來自10年前夢想，就是讓桃園人也能吃到最頂級的草莓，目前結實纍纍的草莓陸續成熟，是品嘗最佳季節，不論親子同遊、朋友相約，都非常適合一起採草莓，為生活增添幸福的滋味。