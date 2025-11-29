智慧空品應變監測車 掌握災害即時空氣品質

新竹市環保局打造「智慧空品應變監測車」，此車輛是專為臨時性空污事件應變設計的移動式監測平台。(圖由新竹市環保局提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市環境保護局打造「智慧空品應變監測車」，此車輛是專為臨時性空污事件應變設計的移動式監測平台，車輛搭載空品微型感測器與可三百六十度旋轉的六公尺高架攝影機，讓應變人員能在安全距離外進行遠端監測，此外，非執勤時段亦可作為移動監測點，針對露天燃燒好發區執行環境監測任務，展現竹市在智慧治理與重視環保的創新作為。

環保局表示，「火災空污即時監測通報系統」，截至十月三十一日止，透過整合三百台空品微型感測器數據資訊，同時結合氣象資料進行轄內污染擴散分析自動通報並監測共五十四次，使應變人員得以精準掌握當前及潛在污染區域。若事件達一定規模等級，應變人員可即時至下風處及醫院、學校等敏感場所，進行監測與通報作業，並結合「智慧空品應變監測車」遠端監控，讓同仁能在確保自身安全的前提下，透過智慧化的運用為應變決策提供科學依據，突破傳統倚靠人力模式的限制，大幅縮短作業時程，於提升應變效率之際，也能同時降低人員暴露風險，實現「科技守護健康」的目標。

廣告 廣告

環保局說明，「火災空污即時監測通報系統」於一一九勤務指揮派遣系統派遣救災車組時，會自動推送案件座標與即時資訊至環保局空品即時監測網，監測網則結合轄內空品感測器與氣象署測站等環境資料，迅速匡列污染影響範圍且同步製作通報圖卡，全程自動化完成，展現竹市在環境治理與災害防救領域的技術整合能力。

環保局補充，為充分發揮設備效益，「智慧空品應變監測車」於非執勤時段，則轉化為移動型監測點，針對轄內露天燃燒好發區域，進行空氣品質巡查，補足固定監測點位的空間缺口，建構更完整的環境監測網絡，提高環境品質管理效能。

環保局提醒，市民外出時請注意自身健康防護，欲了解所在地即時空品現況及轄內火災即時資訊，可查詢「新竹市空氣品質即時監測網」( https://reurl.cc/QVLrkO )。