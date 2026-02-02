智慧等車 納入市區公車

大台南公車「智慧等車」服務再擴大，即日起市區公車上線啟用。（交通局提供）

記者林雪娟∕台南報導

大台南公車「智慧等車」服務功能上線以來，至今已突破四十五萬使用人次。交通局二日宣布，即日起再度擴大服務範圍，納入台南市市區公車路線，連同先前上線的六大幹支線，全市所有公車路線皆可使用「智慧等車」功能。

交通局表示，全國首創的大台南公車「智慧等車」是針對「等公車」提出的全方位整體解決方案，民眾只要透過大台南公車ＡＰＰ、虛擬智慧站牌QRCode或候車亭鍵盤等三種方式，就能將訊號傳送至公車駕駛座旁車機，提醒司機，下一站有乘客要上車，不僅能有效避免公車過站不停，也降低司機行車壓力。

大台南公車「智慧等車」服務一一三年六月起，於70路、橘９、橘９-１等三條路線試辦成效良好，隨即於一一四年一月納入新增六大幹支線公車提供服務，使用人次也大幅成長。