智慧管控 雲林無花果良率達9成5

雲林縣政府推動智慧農業打造「神隊友」，無花果園智慧天窗防雨損良率達95％。（張朝欣攝）

雲林縣政府推動智慧農業創新事業補助計畫，導入智慧農業技術，縣長張麗善9日前往斗六市「和興無花果園」智慧農業示範場域了解輔導成果，農民表示「智慧天窗及智慧噴灌系統」可有效避免降雨造成果實損害，讓無花果良率從過往80％大幅提升至95％，精準噴灌技術則可提高節水效益，降低人力成本並穩定生產品質，可說是農民的「神隊友」。

近年來農業面臨極端氣候頻繁、農村勞動力短缺及生產成本持續攀升等多重挑戰，傳統農業經營模式已難以因應快速變化的生產環境。雲林縣政府自民國112年起推動「雲林縣政府智慧農業創新事業補助計畫」，輔導農民及農民團體導入智慧農業技術。

「和興無花果園」為縣府智慧農業創新事業補助計畫的重要示範場域之一，果園場長鄭和英表示，無花果於夏季栽培時溫室內溫度常高達40度以上，須頻繁以人工開啟天窗降溫，但夏季午後經常降雨，無花果一旦淋雨即易造成果皮潰爛，每年4至9月雨季期間，果農幾乎全天候待命於溫室內進行人工操作，勞力負擔沉重。

在縣農業處與斗六市農會輔導下，和興無花果園申請114年「雲林縣政府智慧農業創新事業補助計畫」，建置「智慧天窗及智慧噴灌系統」，導入氣象即時監測、場域影像監控、智慧天窗自動控制及精準噴灌等遠端智慧管理系統，也可用手機遠端控制。

鄭和英說，系統可依據即時農業氣象數據，自動判斷天窗開啟或關閉時機，有效避免降雨造成果實損害，並搭配精準噴灌技術達到節水效益，使無花果良率大幅提升至95％，以往良率有80％就算不錯了，若遇惡劣氣候還會全軍覆沒，此套系統可說是農民的「神隊友」。

縣長張麗善指出，「智慧農業」目前已有40餘處示範場域，協助果農將多年經驗科學化、管理精準化、生產流程系統化，建立可因應氣候變遷的最佳農業經營模式。此系統成效佳，補助計畫今年將持續辦理，3月開放申請。