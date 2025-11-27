智慧篩檢結合非侵入檢測 打造慢病防治新典範

為了突破脂肪肝篩檢防治瓶頸，臺灣肝臟研究學會今天(27日)攜手產官學研簽署合作備忘錄，啟動「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」，預計三年內擴展到25家醫院，打造全國「代謝性脂肪肝病」及「代謝性脂肪肝炎」防治網，進一步建立「臺灣脂肪肝登錄資料庫」，整合智慧篩檢與大數據，推動國家慢性病智慧精準醫療。

研究顯示，代謝性脂肪肝病屬多重系統性疾病，是三高共病的獨立危險因子，患者平均餘命比一般人短4年，主要死因為心血管事件、肝硬化併發症、肝癌與其他癌症。健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻名譽教授表示，健康台灣已經落實五大面向，其中一個重點就是用科技結合醫療照護，尤其現在臺灣超高齡社會、人口老化、出生率降低，未來需要健保照顧得越來越多，因此慢性病治療很重要。

陳志鴻名譽教授表示，最重要的就是利用智慧醫療來做早期診斷早期篩檢一些慢性病例如脂肪肝等，所以慢性病能夠早一點被篩檢出來就可以做健康的照顧，減輕後續重病與器官傷害。早期篩檢早期預防在未來要結合科技，本次產官學研共同合作的契機，可以帶動很多的發展，不管是對民眾智慧醫療的照顧、疾病的篩檢及管理都很有幫忙。

為呼應「健康台灣深耕計畫」所推動的科技導向智慧醫療發展，這項專案結合非侵入性檢測技術，打造具彈性且實用的脂肪肝智慧篩檢與照護系統，包含風險評估工具，臨床決策支援系統，以及個人化治療建議，朝向精準醫療方向落實。透過與學會、醫院及多專科的共同照護與相關機構的合作，期望能降低代謝性脂肪肝的整體負擔，提升國民健康水準。