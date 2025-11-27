「智慧脂肪」取代棕櫚油？新創Fattastic與味之素合作研發永續脂肪替代技術

在植物基創新領域，脂肪替代正成為下一波關鍵突破。（圖片來源：green queen）

撰文＝編輯部

在植物基食品市場快速成長、棕櫚油與椰子油的永續爭議持續升溫之際，新加坡新創公司Fattastic Technologies以「重塑脂肪」為使命，成為下一波食物科技焦點。 這家公司成立於2022年，由前新加坡科學技術研究局（A*STAR）研究員 Satnam Singh 創立，致力於以植物原料打造健康、低碳、可調控的脂肪替代方案。

廣告 廣告

Fattastic的雙平台技術包括「Fattune」——將液態植物油透過結構化處理轉化為固態或半固態脂肪；以及「OleoTune」——萃取種子中天然存在的油體（oleosomes）作為乳化與脂質載體。 這些技術使其旗艦產品FattFlex能夠根據應用需求調整融點與質地，在不犧牲風味的前提下，將飽和脂肪含量降低最高可達80%，熱量亦相對更低。

此技術不僅適用於烘焙、甜點、乳製品替代與塗抹類產品，也針對傳統飽和脂肪來源（如棕櫚油、椰子油）提出可行替代方案。Fattastic 表示，其OleoXact成分含約35%脂肪與7%蛋白質，可作為乾食、點心與奶精類產品中的乳化載體，並可延伸應用於植物蛋白食品中，提升口感與油潤度。

探索合作：味之素啟動植物基脂肪戰略

日本食品巨頭味之素（Ajinomoto）旗下泰國分公司 Ajinomoto Thailand近日宣布與Fattastic展開「探索性研發合作（exploratory R&D partnership）」，以開發更永續的脂肪替代方案，並在烘焙、甜點、零食與植物基產品中試用FattFlex技術。雙方將進行應用測試，評估產品在機能性、口感、質地與飽和脂肪減量上的表現。

味之素近年積極布局植物基、蛋白質與永續食品領域，此次合作也反映其「未來食品」策略方向——從風味與質地入手，同時兼顧健康與環境永續。 Fattastic 創辦人Singh表示：「這次合作代表我們在口感、健康與永續目標之間探索出新的平衡點。」

目前，Fattastic已獲得Entrepreneur First、ProVeg Incubator、Better Bite Ventures與Space-F等加速器及風投支持，並於 FoodHack 2025「FoodTech World Cup」晉級決賽，成為亞洲少數聚焦植物基脂肪創新的新創之一。

市場意義與挑戰：植物基脂肪的下一場競爭

報導指出，Fattastic的脂質替代技術可望為食品產業帶來多重效益：在降低飽和脂肪攝取的同時，也減少棕櫚油依賴、避免森林砍伐與高碳排放問題，並提供品牌更多配方靈活性。Singh 表示，產品在試驗中已證明能保持與傳統脂肪相近的口感與穩定性。

然而，挑戰同樣不容忽視。植物基脂肪若要商業化，仍須在成本、產能、風味及加工相容性上與現有脂肪競爭，並面對監管審批、供應鏈穩定度及消費者接受度等考驗。未來市場關鍵在於：品牌與製造商是否願意採用新技術，並將「健康與永續脂肪」納入產品核心設計。

總結而言，Fattastic與Ajinomoto的合作不僅是食品科技創新與大型企業策略結合的縮影，也預示著全球脂肪市場正迎來新的競局：從動物脂肪與棕櫚油，走向以科技構築的「智慧脂肪」時代。

審稿編輯：林玉婷

延伸閱讀

全素烘焙新福音！以色列新創開發比奶油少80％以上飽和脂肪的植物油脂FaTRIX

韓國Unlimeat推出不乾柴的植物基義式臘腸、熟火腿 反攻美國市場

翻轉植物肉的烹調特性！Lypid以植物脂肪製成可炸、可煎、可燉煮的全球首款「植物五花肉」！

green queen，Ajinomoto Teams Up with Singapore’s Fattastic to Advance Plant-Based Fats