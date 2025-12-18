智慧船廠再進化！台船X達明機器人 協作手臂自動化銲接引爆造船升級新引擎

▲出席人員合影（第一排左5為台船公司陳政宏董事長、左4為達明機器人何世池董事長、左3為營運長黃識忠博士）。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台灣國際造船股份有限公司（台船公司，股號2208）持續推動造船產業智慧化轉型，今（18）日攜手廣達集團旗下達明機器人，就協作手臂自動化銲接等關鍵技術進行高階會晤與深入交流。台船公司董事長陳政宏與達明機器人董事長何世池博士、營運長黃識忠博士共同探討先進銲接製程發展方向，象徵國內造船產業在智慧製造與生產自動化領域邁出重要一步。

台船公司表示，此次導入達明機器人協作手臂技術，將逐步應用於船舶建造流程，藉由自動化銲接提升製程穩定度與品質一致性，並結合國內外專業技術夥伴經驗，打造更具競爭力的智慧船廠。陳政宏董事長具備系統與船舶機電工程背景，上任後積極推動自動化、AI與機電整合應用，帶領公司朝高附加價值與關鍵技術自主發展。

在無人載具布局方面，台船公司已為「奮進魔鬼魚號」無人船建置專屬產線並投入量產，現階段產能穩定後，可達年產約40艘，並同步規劃擴充新產線，未來結合國內產業能量，年產能可望提升至500艘，展現其在智慧製造與系統整合上的研發實力。

此外，台船公司亦規劃設立自動化示範產線，導入協作手臂於船舶銲接構件生產，預計於明（115）年進入試量產階段。未來將進一步開發小型化協作手臂，以因應船艙等狹小空間施工需求，提升作業安全與彈性。台船公司強調，將配合國家國防自主與海事科技政策，持續深化智慧製造，為造船產業升級奠定關鍵基礎。（圖╱台船公司提供）