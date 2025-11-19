智慧製造新奇兵／服務台商中國稱王 新代科技挾智能機台南向爭先機

鎖定智慧機器人市場，新代科技整合集團資源，將自家機械手臂內建於工具機台，統一由工具機控制器操作。（圖為新代董事長暨總經理蔡尤鏗）。

受到關稅貿易戰衝擊，全球工具機市場需求持續疲軟，今年台灣上半年工具機出口總值較去年同期衰退近5.8％，讓不少工具機業者叫苦連天。但專注於工具機控制器的上市新兵－新代科技，業績卻仍逆勢成長。新代科技董事長暨總經理蔡尤鏗日前接受本刊專訪，暢談新代科逆勢勝出關鍵，以及迎向智慧製造與機器人新商機中的致勝之道。

從國道一號下新竹交流道，轉進竹科研發二路不久，就會看到上市新兵——新代科技總部的圓弧型建築，與鄰近科技業廠房不同之處，新代特別設計了形似飯店的高坡迎賓車道，讓走向大門的路節節上升，好似與公司近年亮眼的營運表現相互輝映。

去年，新代合併營收正式突破百億大關，獲利翻倍，一舉賺進超過兩個股本；而在全球工具機市場需求疲軟下，新代今年營運表現依舊亮眼，營收及獲利均可望再創新高。

回首來時路，新代董事長暨總經理蔡尤鏗認為，新代能崛起是集結天時、地利、人和。1995年成立，新代搭上台商西進中國的黃金時刻，趁著鄰近中國市場的地利之便，就近服務台商。

新代不但憑藉著高性價比與中國業者做出市場區隔，一舉與寶元、台達電並列台灣工具機控制器3大廠；更靠著員工及時且完善的售後服務，逐步蠶食了Fanuc、Mitsubishi等國際品牌的市場。「如果把市場比喻成金字塔，在中國市場，新代一直牢牢守住中間那塊。」蔡尤鏗說。

如今，新代有超過9成營收來自中國市場貢獻，而公司工具機控制器在當地的市占率約20％、排行第一。然而，當被問到「中國製造業開始外移，會不會衝擊到新代的營運？」蔡尤鏗用篤定的語氣回答：「不會！」

新代搭上台商西進浪潮，經過一番努力，工具機控制器在中國的市占排名第一。

蔡尤鏗指出，當客戶往勞動力更低廉的東南亞或非洲遷移，新代也跟著客戶一路走向世界，在美國、泰國、馬來西亞、越南和土耳其等都設有子公司。

「客戶在哪裡，我們就在哪裡。」蔡尤鏗笑稱，控制器的生意就像勞力密集產業，無論是機台廠電控選型、開發，就算賣到終端客戶手上，但凡出現問題，新代的工程師都要即時排查，「我們光是在兩岸就有超過30個直接服務的辦事處，就近提供24小時的到位服務。」蔡尤鏗自豪地說。

隨著許多台商在東南亞擴建生產基地，新代也跟著客戶一路設立海外子公司，就近把握新設廠房的需求商機。（翻攝ASE linkedin）

去年，新代進一步在馬來西亞設立了亞太營運中心。蔡尤鏗解釋，中國以外的工業製造中心，將會是印度和東協。選擇馬來西亞設立據點，除了考量講華語的人口多，更是看重其位處東協中心的地理位置，能夠快速回應各地客戶的需求，「東協發展製造業，需要買大量的設備、需要自動化，所以滿足終端客戶的痛點就是商機。」

事實上，新代的工程師都是直接面對終端客戶，到實際生產終端產品的工廠維修，也因此能掌握場域需求，「客戶（機台廠）的客戶，才是新代真正的客戶。」蔡尤鏗直言。

