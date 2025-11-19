智慧製造新奇兵1／軟硬通吃一條龍 新代「5年計畫」打造智慧工廠生態系

成立30週年的新代，未來將以AI與智慧機器人的應用為主要業務發展方向，建立「一站購足」的生態系。（翻攝新代科技臉書）

走進新代科技近6,000坪的總部大樓，新代董事長暨總經理蔡尤鏗親自帶著本刊，從挑高的一樓大廳搭乘電梯直上3樓，在普通的辦公隔板間，有一道不太起眼的門，掛著「機器人實驗室」的牌子。這源自於2018年，新代成立子公司聯達智能，負責開發工業機械手臂。而蔡尤鏗透露，背後更深一層布局，是新代「軟、硬通吃」、建立工業4.0生態系的計畫。

走進新代科技的機器人實驗室，各大廠牌的機械手臂各自坐擁一個工作台，供新代的機器人產品部門拆解研究。

廣告 廣告

新代董事長暨總經理蔡尤鏗走到自家的機械手臂面前，拿起新代開發的手持型機器人控制器，一邊操作一邊自豪地說：「工程人員要操作上百台機器人，光是取放東西，可能用2爪、4爪的，也可能用吸盤。對於終端客戶來講，我們為跨廠牌、不同功能的機械手臂設計控制器，把對應的功能都開發在上面，使用者甚至不用去學習操作。」

據了解，新代之所以能夠面對瞬息萬變的市場變化，與公司自2006年，仿效中國，開始啟動5年計畫有關。

蔡尤鏗表示，新代以5年為期制定公司發展策略及投入新產品開發，即時回應工業互聯網以及AI的崛起，「工具機市場集中性非常高，新代在中國的市占比仍有機會提高；然而，拓展其他海外市場，要從另外一個面向思考，不能侷限在工具機。」

因此，新代成立子公司聯達智能，負責開發工業機械手臂，並提供雲端服務、自動化系統集成、各類機電模組等智慧製造方案和顧問服務。

蔡尤鏗指出，透過集團資源，聯達推出「一機一手」方案，將機械手臂直接內建於工具機台，並以軟體系統將手臂的控制與監看功能，全面整合至工具機控制器內。

蔡尤鏗表示，聯達的機械手臂具有價格優勢，並且能夠依需求組合元件、隨插即用。同時，蔡尤鏗指出，聯達加入戰線，也意味著新代也能直接提供終端工廠「一站購足」的能力，「對工廠來講，買設備、買手臂、買工業互聯網軟體選新代，將來導入AI，也是會選新代。」

全球智慧製造市場趨勢。（圖說：根據Grand View Research的資料顯示，全球智慧製造市場在2030年產值將達到7,909億美元）

言下之意，蔡尤鏗鎖定的是整個包含機器人在內的智慧製造軟、硬體市場，「我們在講的是『連鎖力』，工廠在買加工、自動化或量測設備，以及工廠管理的套裝軟體、工業互聯網軟體，選我們的，就是一站購足。」蔡尤鏗表示。

更多鏡週刊報導

智慧製造新奇兵2／AI時代工業機械手臂勝負關鍵曝光 新代董座秉持「熊追人理論」不怕同業競爭

智慧製造新奇兵／服務台商中國稱王 新代科技挾智能機台南向爭先機