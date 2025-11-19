智慧製造新奇兵2／AI時代工業機械手臂勝負關鍵曝光 新代董座秉持「熊追人理論」不怕同業競爭

未來AI的決勝關鍵在於軟體，故新代定調「重軟不重硬」，強調產品能連結互聯網、搭載系統。（翻攝新代科技臉書）

根據Grand View Research的資料顯示，全球智慧製造市場在2030年產值將達到7,909億美元，若以2024年3,498億美元計算，年均複合成長率（CAGR）近14％。要搶占這塊商機，新代科技董事長暨總經理蔡尤鏗看得透徹，他認為AI時代的決勝關鍵在於軟體。

新代科技董事長暨總經理蔡尤鏗表示，面對AI時代，產品的硬體差異會愈來愈小，「就靠軟體把客戶照顧好，那不管他買哪一家工具機都會指定要新代的控制器。」

以機械手臂來說，蔡尤鏗強調，不只做機械手臂，而是要將產品融入AI感測和視覺運算，並且能夠與全廠的生產流程透過互聯網整合，「百工百業買一隻機械手大概都一樣，可是買一個『機器單元』，可能新代是最優的。」

新代機器人產品部副理黃群凱補充說道，機器人要在工廠落地，需要聽得懂機器的話，也要知道工廠人員平常怎麼管理設備，而這些工藝的產業知識，對做工具機的新代來講很熟悉，「一系列的過程，不只是一隻手在工具機前面上、下料，反而是要加入人眼在做的事情、腦袋在想的事情，甚至是聲音，所以我們稱之『機器人單元』。」

工業4.0驅動全球智慧製造市場產值逐年上升，新代相準終端客戶對智慧工廠的設備和系統需求。（翻攝日月光官網）

因此，蔡尤鏗不諱言「重軟不重硬」，就是公司當前的經營基調。而自2006年，仿效中國、開始啟動的5年計畫，明年即將迎來第5期，就是朝軟體優先布局。「差不多都想好了，但我先賣個關子！」蔡尤鏗說，僅能透露：「關鍵是AI與智慧機器人。」

蔡尤鏗表示，未來會為產品持續加入更多的AI元素，包含讓機械手臂加上AI和感測器後更智慧，本身能夠收集邊緣端數據，「透過導入手臂，原來產線上不透明的設備就變透明。所以我覺得這是第一步，它要數據化、可視化，最好能夠有一些即時看板。」

以5年為單位，同時推動持續性與破壞性創新，然而面對AI的軍備競賽，新代如何衡量投入前瞻技術開發的資源？蔡尤鏗搬出「熊追人理論」笑稱，「當一群人去爬山的時候遇到熊，你只要跑得比同伴快就不會被熊吃掉。所以，新代只要比競爭對手在AI的應用上面跑快一點，就能勝出！」

