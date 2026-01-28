智慧製造與淨零轉型並進 產發署助力紡織產業升級轉型

為協助我國紡織產業加速推動數位製造並導入淨零減碳措施，經濟部產業發展署於27日假紡拓大樓舉辦「115年經濟部產業發展署紡織產業計畫說明會」，由相關法人單位說明各項輔導計畫重點與申請方式，聚焦「智慧製造」與「淨零轉型」兩大主軸，透過設備聯網與數位化作業導入，提升紡織產業生產效能與供應鏈整合能力，同時協助業者落實減碳作為，回應淨零轉型趨勢。

產發署表示，未來紡織產業的競爭關鍵，在於將數位科技、智慧製造與永續循環實質導入產線與營運管理體系。為回應產業發展需求，產發署結合紡織產業綜合研究所、紡織業拓展會、工業技術研究院及鞋類暨運動休閒科技研發中心等法人單位，整合跨域專業輔導能量，導入AI、機聯網及關鍵製程技術，協助產業加速升級轉型。

在智慧製造方面，計畫將輔導紡織相關產業導入設備聯網、數位化管理與雲端資料庫等技術，實現生產資訊可視化、設備故障預測及彈性化生產排程，提升整體生產效率並降低營運成本；並以接單廠商為核心，推動供應鏈廠商協作模式，協助中小企業導入精實管理與數位工具，優化產品設計、生產流程與營運管理，提升供應鏈整體協同能力與品質穩定度。

在淨零轉型方面，配合國際品牌對永續發展要求，計畫將從「原料替代與循環利用」、「製程優化」、「設備優化」及「能源優化」四大面向，協助業者建構減碳能力，並透過品牌供應商帶動供應鏈廠商導入低碳技術，強化碳盤查與能源管理能力，提升產業在淨零轉型下的整體競爭優勢。

在產發署輔導下，手提包製造商「至誼實業」為強化品牌設計力，從傳統手工打版轉型數位設計，並運用庫存紗線開發低碳產品，精準回應歐洲綠色供應鏈需求。織襪業者「英傑欣業」導入製程優化與數位管理，由代工模式轉型發展自有品牌，透過差異化產品切入中高端市場，擺脫傳統價格競爭。全臺首家孕婦主題觀光工廠「豐盈服裝」導入AI與3D虛擬試穿技術，使用者可輕鬆換衣混搭，帶動舊客回購並拓展新客來源，促進營收成長；以手工製鞋聞名的「小花園鞋莊」，將百年刺繡工藝結合數位技術，並強化鞋款支撐與舒適性，獲日本及歐美時尚市場指名好評。

產發署強調，未來將持續透過多元政策工具與跨域合作，協助紡織產業朝向高值化、智慧化及永續化發展。業者如欲了解相關輔導計畫內容，可至產發署紡織產業推動計畫宣導網站（https://ccd.nat.gov.tw/tipo/）查詢。