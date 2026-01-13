智慧製造與AI機器人雙軸發動 和椿2025年營收年增5成創新高

【記者呂承哲／台北報導】AI與機器人自動化解決方案廠和椿（6215）公布2025年12月合併營收2.85億元，月增50.62%、年增42.42%。第四季營收達7.02億元、全年營收24.96億元，年增達50.12%，12月、單季與全年營收同步創下歷史新高。公司表示，受惠智慧製造、自動化設備與機器人業務同步成長，營運規模已明顯邁入新里程。

和椿指出，12月營收大幅走高，主要來自兩大動能。一是高科技、先進製程與電子製造客戶持續擴產與優化製程，帶動「設備與模組」產線稼動率維持高檔；二是「機器人及其他」業務作為第二成長曲線，持續擴大在飯店、零售與商辦物業等場域的市占率。在雙軸發展策略推動下，公司單季營收已站上7億元水準，顯示規模與接單結構正快速升級。

從產業面來看，全球機器人市場正進入長期成長階段。依國際機器人聯盟（IFR）統計，2024年全球工業機器人安裝量將達54.2萬台，預估2025年成長至57.5萬台，並於2028年突破70萬台，其中亞洲仍是最大市場。隨製造業自動化、智慧工廠與勞動力結構轉變趨勢加速，為和椿及其供應鏈帶來可觀的長期需求動能。

和椿近年積極轉型，從傳統零組件供應商升級為智慧機器人解決方案整合服務商，產品線已涵蓋智慧製造、智慧物流與智慧服務三大領域，包括半導體機器人設備模組、機器手臂模組、複合式機器人，以及AMR、自主清潔機器人與商務服務型機器人等，並結合AI技術提升應用效能與落地價值，持續強化接單深度與客戶黏著度。

展望2026年，和椿表示，目前在手訂單中，來自智慧製造與半導體相關機器人設備模組需求持續創高，公司正進一步整合「設備與模組」與「機器人」兩大技術體系，提升單一客戶的資本支出滲透率，推動營運動能延續。未來也將強化自有品牌定位，並維持每年約2.5%至4%營收投入研發，聚焦自主導航、感測控制與AI協作技術，同時擴大國際通路與策略夥伴布局，在全球AI與機器人融合趨勢下，持續推升營收規模與長期價值。

