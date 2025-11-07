智慧護理再進化 部立臺北醫院紅燈鈴秒回應病人零距離

（記者陳志仁／新北報導）衛生福利部臺北醫院宣布智慧護理手機系統再升級！以「秒回應、零距離」為核心理念，讓病患按下紅燈呼叫鈴後，訊息同步推送至護理師手機與護理站；護理師直接聽與病人通話，快速確認需求並即時處理，免除護理站傳遞、奔走回應的冗長流程，大幅提升護理效率與病房照護品質。

圖／資訊護理長簡姝敏指出，傳統紅燈僅為床邊與護理站的單向聯繫，「護理手機」導入後，讓護理師把更多時間留給病人。（衛生福利部臺北醫院提供）

護理科主任黃麗萍指出，近年臺北醫院以「打開智慧魔法盒」為發展主軸，持續導入輕巧的智慧護理手機，不僅重量僅235克，還能應用於給藥、抽血與輸血流程，為護理師每名病人平均節省約3分鐘作業時間，降低病安異常事件發生；此次升級的紅燈鈴整合，進一步讓護理師能在第一時間與病人語音互動，減少走動與噪音，將人力從重複、耗時的動線中釋放出來。

護理工作流程繁瑣且需高精準度，病房走道狹長、護理車滿載可達80公斤，智慧護理手機可單手操作、續航8小時，具備防摔、防水並可戴手套使用等設計，符合感染管控需求，真正做到「輕裝上陣、安全不打折」；資訊護理長簡姝敏補充，紅燈鈴與生命徵象偵測等系統皆整合至手機，病人若有異常狀況，警示能同步發送至護理師手機並提醒處置，全面提高病人安全與照護品質。

圖／陳則君護理師指出，手機架接紅燈鈴，便於聯繫與溝通，提升病人安全的同時，又能為臨床護理人員減輕負荷。（衛生福利部臺北醫院提供）

護理師陳則君分享，導入智慧護理後，「時間終於留給了病人！」給藥時間從9.1分鐘縮短至6分鐘，採檢與輸血效率也同步提升，院內噪音降低，病人滿意度與住院體驗明顯改善，心情愉快穩定，也更有動力投入照護；智慧醫療不僅是科技創新，更是打造幸福職場的關鍵。

臺北醫院院長鄭舜平強調，智慧護理技術已成為吸引護理人才的重要指標，在人力競爭激烈的當下，資訊化能讓新人快速上手、減少學習障礙，進而提升留任率與職涯成就感；臺北醫院未來將持續導入創新醫療技術與智慧系統，讓科技成為護理師的神隊友，打造高效、安全、幸福的智慧醫院職場。

