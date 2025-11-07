智慧護理再進化 部立臺北醫院紅燈鈴秒回應病人零距離
（記者陳志仁／新北報導）衛生福利部臺北醫院宣布智慧護理手機系統再升級！以「秒回應、零距離」為核心理念，讓病患按下紅燈呼叫鈴後，訊息同步推送至護理師手機與護理站；護理師直接聽與病人通話，快速確認需求並即時處理，免除護理站傳遞、奔走回應的冗長流程，大幅提升護理效率與病房照護品質。
護理科主任黃麗萍指出，近年臺北醫院以「打開智慧魔法盒」為發展主軸，持續導入輕巧的智慧護理手機，不僅重量僅235克，還能應用於給藥、抽血與輸血流程，為護理師每名病人平均節省約3分鐘作業時間，降低病安異常事件發生；此次升級的紅燈鈴整合，進一步讓護理師能在第一時間與病人語音互動，減少走動與噪音，將人力從重複、耗時的動線中釋放出來。
護理工作流程繁瑣且需高精準度，病房走道狹長、護理車滿載可達80公斤，智慧護理手機可單手操作、續航8小時，具備防摔、防水並可戴手套使用等設計，符合感染管控需求，真正做到「輕裝上陣、安全不打折」；資訊護理長簡姝敏補充，紅燈鈴與生命徵象偵測等系統皆整合至手機，病人若有異常狀況，警示能同步發送至護理師手機並提醒處置，全面提高病人安全與照護品質。
護理師陳則君分享，導入智慧護理後，「時間終於留給了病人！」給藥時間從9.1分鐘縮短至6分鐘，採檢與輸血效率也同步提升，院內噪音降低，病人滿意度與住院體驗明顯改善，心情愉快穩定，也更有動力投入照護；智慧醫療不僅是科技創新，更是打造幸福職場的關鍵。
臺北醫院院長鄭舜平強調，智慧護理技術已成為吸引護理人才的重要指標，在人力競爭激烈的當下，資訊化能讓新人快速上手、減少學習障礙，進而提升留任率與職涯成就感；臺北醫院未來將持續導入創新醫療技術與智慧系統，讓科技成為護理師的神隊友，打造高效、安全、幸福的智慧醫院職場。
其他人也在看
海外推廣擂茶.麻糬 體驗好"客"文化
一場名為「客家擂茶與麻糬文化體驗工作坊」， 在洛杉磯慈濟人文學校舉行，其中擂茶實作，讓參與者親身體驗到客家飲食文化的底蘊。茶蘭軒擂茶專家 陳穩仁：「有沒有看到花生，不要小看它們喔(穀物)，等一下你...大愛電視 ・ 14 小時前
蛋白質講座烹飪課 營養學吃出健康
國華府慈濟人文學校，每年都會舉辦「全校健康吃」活動。今年的主題是「大豆」。學生家長兼營養師的「顏苡雯」為大家講解，黃豆如何可以吃得健康和幫助減緩地球暖化。桌面上擺著餐盤、手套還有鋼盆，華府慈濟人文...大愛電視 ・ 14 小時前
捐血車巡迴全台高鐵站 鼓勵民眾挽袖
一袋袋熱血，不只是救命，更是即將到來的冬天最溫暖的力量。隨著年底醫院用血需求增加，台灣高鐵聯合捐血中心展開全台巡迴募血，用行動傳遞愛心。「刺痛感要忍耐一下，深呼吸。」針頭插入手臂，溫熱的血液順著導...大愛電視 ・ 14 小時前
南投魚池鄉與佐賀嬉野市締盟 (圖)
台日地方交流再傳佳績，在駐福岡辦事處牽線下，繼10月佐賀縣嬉野市與嘉義縣竹崎鄉締盟後，南投縣魚池鄉7日再與盛產茶葉的嬉野市簽署友好交流協定。左起駐福岡辦事處處長陳銘俊、魚池鄉鄉長劉啟帆、嬉野市長村上大祐、嬉野市議會副議長森田明彥。中央社 ・ 1 天前
達人心法－程式建模 投資強調數據化
統一投顧分析師陳立委的投資心法主要是運用「量化投資」，透過電腦程式語言Python建模，來加深對量化的理解。工商時報 ・ 16 小時前
最新報告來了！ 機器人商機一次看
由工研院主辦的「眺望2026產業發展趨勢研討會」今（7）日下午於台大醫院國際會議中心舉行「AI機械」專場，並以「AI驅動下的智慧製造再進化」為主題，聚焦人工智慧技術如何深度融入機械產業的各大應用場域三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鳳凰颱風「強大怪物」 撞進台灣挑戰護國神山
鳳凰颱風今凌晨2點增強為中颱，持續向西北西前進，下周一（10日）經過呂宋島進入南海，接著北轉朝台灣逼近。氣象專家林得恩表示，鳳凰達顛峰時的強度直逼中颱上限至強颱等級，是個又強又大的怪物；接近台灣陸地前後，受到中央山脈嚴重破壞結構，將快速減弱，不過仍不可輕忽其帶來的風雨。中時新聞網 ・ 13 小時前
獨道髮門番外3／媽媽把妹妹丟孤兒院還偷他錢 窮到只能吃狗糧
行者老闆林修文，從小就被母親辜負，多年來他歷經滄桑，只想要從人生的谷底爬出，找到一點點的平靜。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
《普通的孩子》專訪2／缺乏票房保證仍堅持拍電影 他們孤注一擲竟發生奇蹟
電影《普通的孩子》描述3個孩子製作標語、走上街頭，用自己的方式向沒有環保意識的大人宣戰，然而隨著反擊行動的力道加劇，情況也變得有點失控。全片以瑞典環保少女童貝里為靈感，藉由10歲孩童的日常生活，帶出他們對環境、世界與愛的困惑。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
補充保費改制惹議急喊卡 卓榮泰：「高收入多負擔」才是大原則
衛福部長石崇良近日拋出補充保費改革新制，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，引發反彈，行政院長卓榮泰6日指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃。卓榮泰今（7）日在立法院答詢時坦言，健保財政的全面改革一直都是重大課題，也肯定衛福部用各種試算提出各種改革方案，至於內容則知道得沒有這麼詳細，還須經內部討論，「健保改革是要讓高收入國人多負擔一些，這才是大原則。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
丹娜絲災屋補助加碼2萬 卓榮泰掛保證：11月底前完成發放
台南市對丹娜絲風災屋頂毀損20平方米以下補助1萬元家園復原慰助金，行政院在9月初比照加碼發1萬元，但市府還未核撥，行政院在10月28日又公布加碼2萬元屋損慰助金，立委賴惠員7日在立法院針對「丹娜絲災後屋損補助加碼2萬元」提出質詢，閣揆卓榮泰說，行政院已核定相關計畫，保證在11月底前全數完成發放。自由時報 ・ 14 小時前
少肉多菜真的能救地球？最新研究：每年可救1500萬人、碳排減半！
撰文＝編輯部 一份由35個國家、70位頂尖專家共同撰寫、並於2025年10月發表在《The Lancet》（刺胳針）醫學期刊的最新報告指出，若全球人民採取以植物為主、食力 ・ 1 天前
天天叫寶貝！妹子問「我叫什麼名字」男友回1句她瞬間傻眼 結局超展開
隨著科技日新月異，人們越來越依賴手機社交，交友軟體也成為許多單身男女的脫單工具。部分人習慣使用暱稱匿名聊天，久而久之，甚至連對方的本名都忘了。一名妹子抱怨，自己與男友感情甜蜜、天天互稱「寶貝」，沒想到在玩快問快答時，男友竟答不出她的名字，還理直氣壯地說「太久沒講忘了」，讓她氣炸直呼：「根本不尊重人！」貼文曝光後，掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
「全民普發1萬」讓蔡阿嘎爆氣！意外變催債神器怒喊：欠錢的快吐出來
行政院拍板全民普發1萬元政策後，全民摩拳擦掌準備登記領錢，不過網紅蔡阿嘎卻笑不出來，原來先前積欠他鉅額債務的前員工蘿拉，照理說也將是這波政策的受惠者之一，讓蔡阿嘎氣得直呼：「那1萬給我吐出來！」蔡阿嘎指出自己看到「全民普發1萬」的消息後，立刻想到那些「欠錢不還」的人，氣得在臉書表示：「全民普發1萬，自由時報 ・ 13 小時前
全民普發1萬蘿拉有錢還了？蔡阿嘎看答案氣到跳腳
百萬網紅蔡阿嘎（蔡緯嘉）先前被前員工蘿拉以AB合約方式捲走上千萬，事情進入司法程序後，蘿拉卻表示自己沒有錢，讓蔡阿嘎就算申請強制執行、法拍蘿拉名下財產也拿不回多少錢。近日全台民眾獲得政府普發1萬，蔡阿嘎以為自己終於有機會拿回賠款，沒想到結果仍讓他失望。中時新聞網 ・ 11 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 3 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前