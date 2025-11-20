智慧輔助系統即時偵測風險避免藥物中毒

80歲黃姓老翁因嚴重感染導致腎功能惡化，住進加護病房，因感染控制需使用高劑量抗生素，若劑量未及時調整，極可能在體內蓄積，導致藥物中毒。由於病況變化快速，經「A+藥師」臨床智慧輔助系統即時讀取檢驗數據，主動偵測出該藥物劑量在其腎功能的可耐受範圍，超過時立刻提醒臨床藥師介入，即時與醫師討論並調整藥物劑量，成功避免潛在的藥物中毒。在醫療團隊持續照護下，腎功能穩定回升，目前已轉入普通病房，持續康復中。

奇美醫院藥劑部小組長李美娟表示，隨著AI人工智慧在醫療領域的應用日益成熟，奇美醫院藥劑部自主研發的「A+藥師」臨床智慧輔助系統，不僅能協助藥師在病房中即時發現、主動偵測潛在的用藥風險，，並自動生成藥師建議報告。藥師平均用藥評估時間從每位病人約10分鐘大幅縮短至6至7分鐘，照護病人數更提升了33%，大幅減輕藥師負擔，更讓病人用藥安全再升級。

廣告 廣告

李美娟指出，「A+藥師」臨床智慧輔助系統透過與院內醫療資訊系統的整合，能即時讀取病人的檢驗數據、生命徵象、微生物報告及用藥紀錄，也能主動分析並偵測出過量、禁忌、重複用藥、交互作用、劑量不當及特殊族群用藥等多達六大類潛在問題，並自動生成臨床藥師建議報告。

過去，藥師每天需花費大量時間比對這些複雜的檢驗值與藥物紀錄，如今AI能即時提醒、輔助判讀，大幅減輕藥師負擔。根據實際數據顯示，「A+藥師」臨床智慧輔助系統上線後，藥師平均用藥評估時間從每位病人約10分鐘降至6至7分鐘，紀錄時間由7至6分鐘縮短至5.5分鐘，整體照護病人數提升33%。

李美娟強調，A+藥師不是取代藥師，而是讓藥師更有力量的夥伴，目前「A+藥師」已率先在加護病房與高風險病房使用，並逐步擴展至全院，未來更將結合化療藥物審核等更多AI模組，打造智慧醫療與專業藥師並行的新時代。