智慧農業全面升級 台中以科技抗氣候拚糧安

【記者陳世長台中報導】面對極端氣候與糧食安全挑戰，台中市政府以「智慧科技×韌性糧安」為核心，全面升級農業生產體系，透過科技導入與跨域整合，協助農民穩定生產、降低風險、提升產值。市府已在香菇、文心蘭、養蜂、茶、蔬菜、畜牧等重點產業，以及果菜批發市場，建置多元智慧農業示範場域，成果遍地開花，不僅有效因應氣候變遷，更讓農業走向高效率、低風險、永續發展的新里程碑。和平區遊香茶園運用智慧防霜風扇及無線噴霧灌溉系統，提早預警極端氣候，即時智慧啟。





農業局表示，智慧科技已實際成為農民對抗極端氣候的重要後盾。例如和平區「遊香茶園」導入智慧防霜風扇與無線噴霧灌溉系統，透過即時監測與預警機制，遇到低溫或乾旱可自動啟動設備，有效降低霜害與缺水風險；新社香菇產業則首創「水簾立體化溫室」，成功將菌絲生長速度提升25%，同時節省約四成用水，大幅提升生產效率與資源利用率。



農業局說明，為加速智慧農業落地，台中市也成立「智慧農業聯盟」，整合產銷班、農會、科技業者、學研機構及通路商，推動跨域合作與技術導入，並以ESG為核心，發展智慧派工、老農照護、產銷履歷與碳足跡盤查等創新作法。透過系統化管理，不僅提升農產品新鮮度與品牌信任度，也逐年降低碳排放，強化產業競爭力。



農業局進一步指出，「大豆ESG永續智農聯盟」即是具體成果之一，透過無人機精準噴藥及水旱輪作制度，農藥與肥料使用量分別減少三至四成，每公頃節省約7,000公噸用水，並成功創造5,000萬元雜糧產值，帶動10種大豆加工產品上市，讓永續農業真正轉化為經濟動能。



在農產品安全方面，市府同步運用智慧科技強化源頭管理，推動精準防治與友善農法，優先補助友善植物保護資材，並落實溯源制度與檢測機制；同時輔導農會設置質譜快檢前處理站，實施採收前質譜快篩檢測，搭配植物診療師諮詢服務及IPM實務課程，系統性把關農產品品質，確保市民「吃得安心」。



農業局強調，台中市將持續攜手農產業夥伴深化智慧科技應用，打造兼顧效率、安全與永續的現代農業體系，強化糧食安全基礎，讓台中農業在氣候變遷挑戰下依然穩健向前，成為智慧農業與韌性糧安的標竿城市。