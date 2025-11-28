智慧農業國際合作利器 台灣農工機器人協作技術領先國際

國合會今天(28日)舉辦「國際開發援助現場論壇」，探討如何以科技協助開發中國家提升糧食安全與環境永續的能力，並展現台灣在科技援外及智慧農業的推動經驗。工研院說明台灣的農工機器人協作技術領先國際，並表示在推動智慧農業國際合作時，只要能提供完整解決方案，就定會找到利基市場。

國合會自今年5月起將《國際開發援助現場》季刊內容化為實體論壇，出席的外交部主任秘書甄國清表示，國合會今天舉行的國際開發援助現場論壇以「智慧農業」為主題，正好呼應外交部長林佳龍力推的「榮邦計畫」。為了協助友邦因應氣候變遷，台灣正運用科技優勢攜手友邦共同推展農業數位化、智慧化及市場化，希望透過這場論壇跨界交流，激盪出更多新的思維，讓台灣的智慧農業經驗成為全球永續發展的養分。

國合會副秘書長、《國際開發援助現場》季刊總編輯謝佩芬進一步表示，台灣最早於1959年派出第一支農耕隊到越南協助稻作生產等農業技術發展；1960年起，更透過「先鋒計畫(Operation Vanguard)」協助很多非洲國家進行農業建設，直到現在，國合會有22個技術團隊正派駐在全球21個國家及國際組織，這一路以來，台灣不只協助非常多國家達成糧食自足，甚至能促進當地經濟作物及園藝作物的生產表現。

工業技術研究院中分院副執行長李士畦則指出，擁有多項科技優勢的台灣應該可以在全球智慧農業上貢獻「控制核心整合能力」，農業用自主移動機器人(AMR)控制中樞就是一個例子。他說：『(原音)從邏輯(運算)晶片，從PCB的設計到控制核心，全部都台灣人的強項。台灣有很好的馬達跟驅動(器)、電池，那上位的部份呢，只要我把這個核心做出來，我上面要架什麼東西，全部都可以用系統建起來，也就是說，我把握了這個，我就把握了全世界。』

李士畦表示，台灣國產的農工協作機器人不勝枚舉，包含授粉協作機器人、田間協作機器人、巡檢協作機器人以及畜舍協作機器人，從噴灑農藥、餵飼料到清理牛糞，台灣在農工機器人協作技術上確實位居國際領先地位。他相信台灣推動智慧農業國際合作時不一定要賣東西，只要能提供完整解決方案(Total Solution)，台灣一定會找到利基市場。



工業技術研究院中分院副執行長李士畦28日擔任「國際開發援助現場論壇」講者，談「AI 時代的新農業：人工智慧協作永續生產與國際合作推動契機」。(陳念宜 攝)