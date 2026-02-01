智慧農業照亮嘉縣 2026台灣燈會打造全台首座「農業無人機」主燈

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2026台灣燈會在嘉義，不僅將展示傳統花燈之美，更宣示嘉義縣轉型成為「農工科技大縣」的決心。其中，「生命之源」燈區，呈現自然、科技與生命之間的互動，並特別打造全台首座超大型「農業無人機」意象主燈「未來方舟」，這座融合科幻視覺與風力發電技術的巨型藝術裝置，象徵嘉義從傳統糧倉邁向智慧農業的未來，預示著台灣農業的無限可能。

縣府農業處指出，過去農民在烈日下噴藥、施肥或播種，一公頃農地往往需要兩小時的高強度體力作業，如今，透過搭載AI技術的農用無人機，僅需20分鐘即可輕鬆完成，效率大幅提升六倍。

「未來方舟」便是將這項廣為人知的農業利器「藝術化」，化身降落嘉南平原的科技方舟。四座巨型旋槳支腳，象徵嘉義引以為傲的農、林、漁、牧四大產業，守護土地的生產、生活與生態。

「未來方舟」由藝術家黃文淵與布袋鎮風力發電職人李泳宗跨界合作，作品將無人機旋槳轉化為可實際運轉的垂直軸風力裝置，微風即能帶動發電，讓作品成為以自身能源點亮的永續裝置。白天，幻彩膜折射陽光，隨視角流轉虹彩光澤；夜晚，智慧LED隨旋槳律動明滅，彷彿整座方舟在夜空中呼吸，在夜幕下綻放出科技感十足的星芒。

除了吸睛的中央主燈，「生命之源」燈區內還設置了九座大型互動副燈。這些作品由蕭聖健、鄭元東、陳立鼎三位藝術大師聯手規劃，分別以生命最純粹的三大元素——「陽光、空氣、水」為題，這三大元素不僅是生命的根本，更是智慧農業監測數據中最關鍵的指標。

每一座作品皆配置靈敏的感應裝置，民眾只需駐足揮手，原本靜謐的光藝便會瞬間甦醒，這種「感知、條件、回饋」的互動邏輯，完美呼應了智慧農業的感測器原理，讓民眾在玩樂中體會科技如何輔助農業生產。

為了營造完整沉浸體驗，燈區特別打造象徵嘉義「山海原」意象的「金黃稻穗燈海」、「竹藝花火燈海」與「波光粼粼燈海」交織閃耀，層層光影鋪展如夢似幻，無論白天或夜晚皆呈現截然不同的視覺風貌，處處都是取景構圖的最佳角度，必將成為遊客爭相駐足拍照、分享社群的亮點場域。

另外，燈會期間正值植樹節，林業及自然保育署嘉義分署將於3月4日下午3點在特色市集攤位贈送樹苗，民眾持2張115年1至3月紙本發票即可兌換1株。

嘉義縣政府誠摯邀請全國民眾，3月3日至3月15日來「嘉」，共同見證這場「從產地到未來」的光影盛會。

圖：2026台灣燈會在嘉義，不僅將展示傳統花燈之美，更宣示嘉義縣轉型成為「農工科技大縣」的決心。其中，「生命之源」燈區，呈現自然、科技與生命之間的互動。（照片嘉義縣政府提供）