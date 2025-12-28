「智慧追車」AI執法運用再升級 宜蘭分署與基隆市警觀摩交流 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

法務部行政執行署宜蘭分署與基隆市警察局日前舉辦「智慧追車觀摩與交流會議」，聚焦「AI巡防系統」與「智慧追車」結合運用之可行性，讓AI執法運用再升級。

會議由宜蘭分署分署長陳幸敏與基隆市警察局局長林信雄共同主持，邀集基隆市政府交通局、新北市政府交通局、交通部公路局臺北市區監理所基隆監理站，及法務部行政執行署台北、新北、士林、桃園、新竹分署共同與會，並邀請法務部行政執行署長官蒞臨指導，共同研議「AI巡防系統」與「智慧追車」之加強合作事宜。

會議首先由宜蘭分署簡報「行政執行智慧追車現況與創新作為」，說明運用停車格資訊整合與車牌辨識追車，輔以行政執行儀表板篩選、熱區地圖、車流分析等創新作為精準追查欠款車輛，並提出跨機關之合作構想與展望。

接著由基隆市警察局說明該局導入「AI巡防系統」之現況、功能及效益，運用該系統於114年度已查獲AB車或偽造車牌、失贓車、人犯等合計逾百件，成效卓著。綜合交流時間，與會先進踴躍交換意見，並凝聚共識，基隆市警察局在符合規範與量能範圍內提供必要協助，宜蘭分署並將研議細部操作事項，以利後續跨機關合作事宜。

宜蘭分署表示，在基隆及宜蘭轄區推動之「智慧追車」已大幅提升欠款車輛尋獲率。本次與基隆市警察局及各機關研討交流「AI巡防系統」執法運用，是促進跨機關AI執法運用再升級的重要一步，也展現積極求變的決心，讓數位工具成為落實公權力的強力後盾，為社會帶來更多創新價值。

照片來源：行政執行署宜蘭分署

