智慧醫療實境教學！ 童醫偕中興大醫學院前進台東綠島





【NOW健康 楊芷晴／台中報導】照顧偏鄉醫療不遺餘力，童綜合醫院攜手國立中興大學醫學院，帶領後醫系32名學生前進台東與綠島，並獲得教育部相關計畫支持，清華大學、長庚大學等5位跨校公費醫學系學生也同行，響應國家對偏鄉與離島醫療永續的長期布局，共築偏鄉醫療韌性。



童綜合醫院偕中興大前進偏鄉離島 展開智慧醫療實作教學



童綜合醫院以教學醫院為核心，整合智慧醫療與醫學教育資源，呼應「健康台灣」政策強調的醫療平權、預防醫學與數位轉型目標，由童醫院教學副院長暨興大醫學院教授蔡青劭醫師帶領教學部暨腎臟科血液透析室吳再坤主任、兒童醫學部潘品合主任、神經外科柯宗伯主任、感染科林國璽醫師、一般外科薛冠群醫師、重症外科黃建逢醫師與急診醫學部陳俊佑醫師，以及教學部與社服部等夥伴一起同行，在台東與綠島展開一場結合智慧醫療教學、數位衛教實作與偏鄉臨床觀摩的深度學習活動。

此次進行為期三天（1/29-1/31）的「偏鄉醫療與社區服務學習課程」，課程計畫由童綜合醫院整合臨床、教學與數位醫療能量規劃執行，強調「先學會智慧醫療，再進入社區服務」的教學設計。所有醫學生出發前先完成智慧醫療與數位衛教訓練，學習運用生成式 AI 與視覺化工具，將專業醫療知識轉化為居民易於理解的衛教素材，培養以科技輔助健康促進與醫病溝通的能力。



一行人當天凌晨從台中出發，一早到了台東先拜訪了衛生局，台東縣衛生局孫國平局長帶大家認識了偏鄉與離島醫療現況，及遠距醫療系統與轉診網絡的運用交流分享。接下來搭船前進綠島，因洽逢東北季風風浪大，感覺大家經歷了一趟「海浪濤濤我不怕 智慧AI助航行」的旅程，醫療夥伴們幾乎都在暈船的狀態下抵達綠島，緊鑼密鼓地開始到各社區，進行隔日在衛生所舉辦的衛教與相關檢查活動的宣傳。



在綠島衛生所田淑惠主任多方協助下，1/30運用多項智慧醫療工具，包括：AI 輔助眼底影像分析、影像裁剪與數位量測技術、高齡衰弱檢測評估系統（穿戴式裝置配戴與遠距健康監測之互動系統），以及身體組成分析（In Body），協助居民進行初步健康篩檢與即時衛教，並且教導居民基本救命術（BLS）及自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作，台東縣綠島鄉王姷力議員也全程參加BLS課程，大力給予支持鼓勵，具體實踐健康台灣政策中「預防先行、科技賦能」的核心精神。再由綠島衛生所高逞隆醫師帶領大家參觀衛生所，並了解離島衛生所運作與提供的服務。



整合智慧醫療工具 實踐「在地照護、即時支援、必要轉醫」



最後一天行程就是前往台東都蘭診所進行臨床觀摩，由余尚儒所長分享基層醫師團隊如何在醫療資源有限的情境下，整合智慧醫療工具，實踐「在地照護、即時支援、必要轉醫」的模式，展現偏鄉醫療體系的實務運作與創新韌性，也突顯出在宅醫療與居家醫療的重要性。



童綜合醫院教學副院長、國立中興大學醫學院教授蔡青劭醫師表示，此次台東與綠島行動不僅是服務學習，更是智慧醫療教育回應健康台灣政策的重要實踐。智慧醫療的價值不在於科技本身，而在於是否能被正確理解並轉化為解決偏鄉與離島實際需求的能力。透過台東衛生局、綠島衛生所及基層診所的交流，醫學生得以理解第一線醫療量能限制與轉診現實，為未來投入公費醫師制度與偏鄉醫療服務奠定關鍵視野。



透過教育部計畫的支持與跨校公費醫學生的共同參與，智慧醫療教育不再侷限於單一醫院或學校，而是逐步發展為結合政策、教育與臨床實務的公共培力平台。童綜合醫院未來將持續以教學醫院為核心，攜手學校、政府與地方醫療網絡，推動智慧醫療在偏鄉與離島的落地實踐，全面提升台灣醫療體系的公平性與韌性。童綜合醫院期盼匯聚各界具創新潛力之智慧 AI 應用，集思廣益、攜手合作，共同推動偏鄉與離島健康照護的永續發展。



