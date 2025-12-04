智慧醫療新篇章！金屬中心rTMS系統技術移轉

▲由金屬中心自主研發的「rTMS重複經顱磁刺激治療系統」技術成功落地，移轉予台朔重工，為國內智慧醫療產業發展揭開新篇章。(金屬中心提供)

[NOWnews今日新聞] 2025台灣醫療科技展今（4）日登場。金屬中心在經濟部產業技術司的支持下，舉辦「e-rTMS治療系統技術移轉簽約儀式暨產品發表會」，正式宣布由金屬中心自主研發的「rTMS重複經顱磁刺激治療系統」技術成功落地，並移轉予台朔重工，為國內智慧醫療產業發展揭開新篇章。

近年全球醫療產業積極發展數位醫療與精準治療，智慧醫院與腦神經調控技術的結合已成為醫療新趨勢。金屬中心自111年起投入次世代重複經顱磁刺激（rTMS）系統研發，整合高速脈衝控制與多軸磁場調控等核心技術，成功打造可改善精神疾患的創新治療系統。為確保臨床應用的安全性與療效，金屬中心與國家衛生研究院合作進行產品安全性動物試驗，建構完整的臨床前研發鏈結，為台灣自製醫療科技奠定堅實基礎，展現我國在智慧醫療自主研發上的關鍵能量。

▲金屬中心劉宗鑫博士(左)為經濟部產業技術司郭肇中司長(右)解說「OPMs光泵腦磁圖診斷與次世代 rTMS 經顱磁刺激系統」技術。(金屬中心提供)

經濟部產業技術司長郭肇中表示，隨著全球身心疾病患者人數逐年攀升，非侵入式神經調控治療技術需求大幅增加。金屬中心此次研發的「e-rTMS治療系統」具備高速脈衝輸出與多軸磁場控制等關鍵技術，透過與台朔重工合作進行量產與臨床推廣，將有效帶動國內智慧醫療設備產業升級。此項技術落地將為醫療器材自主化、臨床應用創新化、產業鏈在地化注入新動能，推動台灣醫療科技產業邁向國際市場競爭舞台。

金屬中心董事長劉嘉茹指出，金屬中心持續推動智慧醫療技術自主化與臨床應用落地。本次技術移轉予具備製造與系統整合能量的台朔重工，象徵國內rTMS產業鏈正式成形。未來，雙方將共同開發臨床導向應用產品，推動國產醫療設備商機，並以國際市場輸出為目標。透過整合產學研醫資源，金屬中心期望打造高回診率、自費型治療市場，開創台灣智慧醫療與神經調控治療的新局面。

