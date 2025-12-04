智慧醫療決勝點在「資料怎麼用」 專家點名「30年健保數據」是台灣對外競爭底氣

工研院今（4）日在「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」宣布與中華民國工商協進會展開策略合作。（攝影／李海琪）

為加速台灣智慧醫療的產業升級與跨域整合，工研院今（4）日在「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」宣布與中華民國工商協進會「強強聯手」，簽署策略夥伴協議，分別擔任在科技研發、需求與市場（資金）引導角色。不過，會中兩位受訪專家更將焦點放在「智慧醫療能否真正做大」的關鍵條件。

國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池直言，半導體與AI硬體只是起點，沒有自己的生醫大數據，智慧醫療就難以建立可用於臨床、可預測的模型；他強調，台灣不能長期依賴美國或中國的數據，應加速建構以本土資料為核心的數據服務平台，讓更多人願意提供所需資料，才能把演算法與預測模型落地到國人健康管理上。

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇也指出，台灣市場規模有限，若要把研發成果變成「市場買單」的產品，就必須走向國際；而台灣最大的差異化優勢，除了資通訊與半導體實力，更在於健保實施逾30年累積的資料庫，關鍵在後續如何法規鬆綁與善用數據，讓健康從志業延伸為產業，透過數據驅動推動智慧醫療與智慧健康。

從「研發很強」走到「市場買單」，合作鎖定需求導向與臨床驗證

依工研院說明，此次合作將以需求導向、技術落地與跨域共創為主軸，建立一套可複製的智慧醫療推動模式：從企業需求出發，進行技術盤點、跨域媒合，並導入臨床驗證，讓創新更快走進醫療現場。

工研院生醫所扮演樞紐角色，結合工商協進會的產業網絡，連結醫院、新創與國際大廠，共同打造具韌性、可擴展、並可直通全球市場的智慧醫療生態系。

政策面上，經濟部政務次長江文若指出，面對全球高齡化與醫療人力短缺，智慧醫療已成各國戰略核心，並提到2030年全球市場預估將突破10兆美元，其中智慧醫療與精準健康是成長最快的領域、年複合成長率皆在15%以上。

她表示，經濟部也已透過「晶創臺灣方案」與「AI應用躍昇計畫」等，把台灣ICT製造強項與臨床驗證場域更緊密結合，關鍵在跨域整合與生態系對接。

工研院院長張培仁強調，跨域協作已成提升國家競爭力的關鍵，工研院希望把企業真正需求與研發量能更精準連結，並以生醫作為示範，跨越研發、臨床、法規到國際市場這條「最複雜」的路徑，讓台灣創新走進場域、走進市場。

專家：AI硬體只是起點，「生醫大數據」決定智慧醫療的天花板

在媒體聯訪中，國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池直言，半導體相關科技結合強大數據，有機會建構具國際競爭力的智慧醫療平台；但若只談AI硬體不談數據，智慧醫療很難做深做大，關鍵必須回到「用自己的資料」建立能支撐演算法與預測模型的大數據應用平台，如今大多利用美、中數據。

楊泮池也提到，推動智慧醫療走向世界，法規面「更落實鬆綁」是必要條件；他並以此次MOU的重要性為例，指出工商協進會擁有1,200多位會員企業、占比全台GDP超過六成，具備落地應用的實力。若能把研發、場域與產業端串起來，才有機會加速走向國際。

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇同樣把焦點放在「把好科技研發帶到市場」。他指出台灣市場相對小，因此必須走向國際；工研院自今年9月起即與多所醫院、醫材公會帶領廠商赴海外展會，包括泰國、日本，以及兩週前參與德國大型醫材展，且不少廠商正是工商協進會會員，形成研發與產業動能的互補。

30年健保數據庫成「競爭關鍵」，無階段KPI強調重質不重量

在「如何與韓國競爭」的提問上，莊曜宇認為台灣優勢在資通訊與半導體產業成熟，以及長期累積的資料基礎。

他點出，台灣實施健保逾30年所形成的資料庫，是他國難以比擬的底氣，但下一步要解決「如何運用」與「如何鬆綁法規、讓企業可用」。他強調，推動AI醫療時，數據才是「王道與黃金」。

在立院本週（12/2）三讀通過《全民健康保險資料管理條例》、明定健保資料目的外利用的退出權與審查機制。

國際市場的切入策略上，總統賴清德上午前往智慧醫療展致詞時談到「十國十三中心」布局，與楊泮池主張先在台灣落地驗證、再走向海外市場的路徑設計相互呼應。

他表示，台灣已在東南亞、中東等多國設立合作中心，並從去年與泰國、捷克、立陶宛合作建立「一國三中心」模式，擴大為今年的「十國十三中心」，以帶動醫材、生技與醫療服務走向國際。

至於外界關心合作是否訂出三到五年的量化KPI，莊曜宇表示目前沒有具體數字，因為合作才剛開始，但他認為這是「強強聯手」的起點，期待透過雙方合作孕育新的台灣獨角獸，「透過雙方合作，創造新的台灣獨角獸，我相信會的 請大家拭目以待！」。

楊泮池則以丹麥為例回應，丹麥靠一家公司撐起全國GDP，「所以數目重要嗎？不重要，好不好最重要。」

