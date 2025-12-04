智慧醫療決勝點在「資料怎麼用」 專家點名「30年健保數據」是台灣對外競爭底氣
工研院今（4）日在「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」宣布與中華民國工商協進會展開策略合作。（攝影／李海琪）
為加速台灣智慧醫療的產業升級與跨域整合，工研院今（4）日在「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」宣布與中華民國工商協進會「強強聯手」，簽署策略夥伴協議，分別擔任在科技研發、需求與市場（資金）引導角色。不過，會中兩位受訪專家更將焦點放在「智慧醫療能否真正做大」的關鍵條件。
國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池直言，半導體與AI硬體只是起點，沒有自己的生醫大數據，智慧醫療就難以建立可用於臨床、可預測的模型；他強調，台灣不能長期依賴美國或中國的數據，應加速建構以本土資料為核心的數據服務平台，讓更多人願意提供所需資料，才能把演算法與預測模型落地到國人健康管理上。
工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇也指出，台灣市場規模有限，若要把研發成果變成「市場買單」的產品，就必須走向國際；而台灣最大的差異化優勢，除了資通訊與半導體實力，更在於健保實施逾30年累積的資料庫，關鍵在後續如何法規鬆綁與善用數據，讓健康從志業延伸為產業，透過數據驅動推動智慧醫療與智慧健康。
從「研發很強」走到「市場買單」，合作鎖定需求導向與臨床驗證
依工研院說明，此次合作將以需求導向、技術落地與跨域共創為主軸，建立一套可複製的智慧醫療推動模式：從企業需求出發，進行技術盤點、跨域媒合，並導入臨床驗證，讓創新更快走進醫療現場。
工研院生醫所扮演樞紐角色，結合工商協進會的產業網絡，連結醫院、新創與國際大廠，共同打造具韌性、可擴展、並可直通全球市場的智慧醫療生態系。
政策面上，經濟部政務次長江文若指出，面對全球高齡化與醫療人力短缺，智慧醫療已成各國戰略核心，並提到2030年全球市場預估將突破10兆美元，其中智慧醫療與精準健康是成長最快的領域、年複合成長率皆在15%以上。
她表示，經濟部也已透過「晶創臺灣方案」與「AI應用躍昇計畫」等，把台灣ICT製造強項與臨床驗證場域更緊密結合，關鍵在跨域整合與生態系對接。
工研院院長張培仁強調，跨域協作已成提升國家競爭力的關鍵，工研院希望把企業真正需求與研發量能更精準連結，並以生醫作為示範，跨越研發、臨床、法規到國際市場這條「最複雜」的路徑，讓台灣創新走進場域、走進市場。
專家：AI硬體只是起點，「生醫大數據」決定智慧醫療的天花板
在媒體聯訪中，國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池直言，半導體相關科技結合強大數據，有機會建構具國際競爭力的智慧醫療平台；但若只談AI硬體不談數據，智慧醫療很難做深做大，關鍵必須回到「用自己的資料」建立能支撐演算法與預測模型的大數據應用平台，如今大多利用美、中數據。
楊泮池也提到，推動智慧醫療走向世界，法規面「更落實鬆綁」是必要條件；他並以此次MOU的重要性為例，指出工商協進會擁有1,200多位會員企業、占比全台GDP超過六成，具備落地應用的實力。若能把研發、場域與產業端串起來，才有機會加速走向國際。
工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇同樣把焦點放在「把好科技研發帶到市場」。他指出台灣市場相對小，因此必須走向國際；工研院自今年9月起即與多所醫院、醫材公會帶領廠商赴海外展會，包括泰國、日本，以及兩週前參與德國大型醫材展，且不少廠商正是工商協進會會員，形成研發與產業動能的互補。
30年健保數據庫成「競爭關鍵」，無階段KPI強調重質不重量
在「如何與韓國競爭」的提問上，莊曜宇認為台灣優勢在資通訊與半導體產業成熟，以及長期累積的資料基礎。
他點出，台灣實施健保逾30年所形成的資料庫，是他國難以比擬的底氣，但下一步要解決「如何運用」與「如何鬆綁法規、讓企業可用」。他強調，推動AI醫療時，數據才是「王道與黃金」。
在立院本週（12/2）三讀通過《全民健康保險資料管理條例》、明定健保資料目的外利用的退出權與審查機制。
國際市場的切入策略上，總統賴清德上午前往智慧醫療展致詞時談到「十國十三中心」布局，與楊泮池主張先在台灣落地驗證、再走向海外市場的路徑設計相互呼應。
他表示，台灣已在東南亞、中東等多國設立合作中心，並從去年與泰國、捷克、立陶宛合作建立「一國三中心」模式，擴大為今年的「十國十三中心」，以帶動醫材、生技與醫療服務走向國際。
至於外界關心合作是否訂出三到五年的量化KPI，莊曜宇表示目前沒有具體數字，因為合作才剛開始，但他認為這是「強強聯手」的起點，期待透過雙方合作孕育新的台灣獨角獸，「透過雙方合作，創造新的台灣獨角獸，我相信會的 請大家拭目以待！」。
楊泮池則以丹麥為例回應，丹麥靠一家公司撐起全國GDP，「所以數目重要嗎？不重要，好不好最重要。」
更多信傳媒報導
台數科推 OTT 頻道化創新 Q3 營收年增近 2% 持續維持成長
《外交家雜誌》訪問的外交官預期：4關鍵產業將決定2026年美中戰略競爭走向
鑫傳前三季營收年增近三成 多角化布局帶動整體成長
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 8
LINE Pay Money上線不到一天！湧逾56萬人開通帳戶
LINE Pay（7722）今（4）日宣布，子公司連加電子支付推出的全新電子支付服務「LINE Pay Money」已於昨（3）日正式上線。官方表示，截至今日14時，已有超過56萬名用戶完成帳戶開通，顯示市場對LINE Pay Money的高度期待。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 3
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 13
川普大利好？所羅門、昆盈等8檔機器人概念股衝漲停 專家看法出爐
市場傳出美國川普政府最早將於明年發布與機器人相關的行政命令，激勵美國機器人概念股如 iRobot、特斯拉、Richtech、Serve Robotics 及 Symbotic 等同步大漲。台股也受到帶動，包括所羅門（2359）、昆盈（2365）、羅昇（8347）等8檔個股今（4）早亮紅燈，專家看法也出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 6
《台北股市》鴻勁創新高！坐穩第五高價 千金股競逐
【時報-台北電】台積電(2330)開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多於跌，AI相關的第二及第三高價股緯穎(6669)、川湖(2059)強攻，甫上市不久的鴻勁(7769)攻上3000元以上新高，也穩居第五高價千金股。 股王信驊(5274)自高檔回檔連挫第三天，整體千金股呈個股表現，鴻勁突破新高成為焦點。 半導體IC測試設備廠鴻勁11月27日以每股1495元轉上市，首日狂飆逾96%，近來呈現高檔震盪，今早一度大漲逾5%至3045元，創上市新高價，並坐穩第五大高價千金股。前五千金股價都在3000元之上。 另外，智邦(2345)、台達電(2308)早盤開高後下壓，失守千元。千金股盤中減1家至25家。台達電早盤曾反攻1005元，智邦則是自周二的千金股寶座暫退位。 台積電今早開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多跌少，由於千金股多具AI概念，隨著輝達及Google題材續火熱，帶動相關高價股表現。 輝達周二股價續揚，帶動供應鏈也是股價第二高的緯穎(6669)早盤漲近3%，伺服器滑軌大廠川湖(2059)重新登上第三高價股，再擠下晶片廠世芯-KY(3661)；世芯-KY盤中退回第四高價股時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Gemini3點火！電子五哥「它」股價6連漲 外資看好AI前景...目標價小升至49元
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導Google最新推出的Gemini3模型引爆市場話題，其台廠代工夥伴、電子五哥之一的英業達（2356）也因此受矚，股價連續6日走揚，昨...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
ETF成分股調整！12檔新寵兒、11檔被砍掉 換股名單曝光！
台灣指數公司於今（12月3日）公告2025年12月定期審核結果，其中「台灣指數公司特選台灣上市上櫃優選多因子30指數」與「台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技高息成長指數」的成分股進行定期調整。這項變動已於2025年12月2日（星期二）交易結束後正式生效，並自今日起正式實施。根據規定，指數進行成分股替換後，將設有為期五個交易日的過渡調整期，用以平滑完成權重調整，降低市場波動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析
財經中心／綜合報導主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？12月這題材將全面爆發？台股 盤解析，今天 Shot 這盤。《本日直播重點》聯準會降息預期升溫，台股昨日早盤在台積電上漲 25元下，強漲逾400點，隨即在前高壓力下，漲幅逐漸收斂，指數重回月線之上! 隨著油價止跌，中國反內捲以及烏俄停戰等利多消息，市場看好塑化產業景氣反轉，今日股價紛紛走強，台聚、亞聚 、台達化紛紛亮紅燈，台化、華夏、聯成漲約 5%，南亞、台塑漲約4%。PCB族群也相對強勢，同泰、亞電、德宏飆出漲停，富喬、台玻漲約5%，接下來行情怎麼掌握呢? 12月份我們還可以期待作帳行情嗎?看完這場直播你會知道1. 12月作帳行情怎麼抓? 低檔上車機會?2. 塑化產業前景如何? 會走一日行情嗎?3. 資金流回PCB! 台玻.富喬再重演?《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析 更多民視新聞報導投資注意！「聖石金業」疑涉黃金買賣詐欺 董座500萬交保候傳我全都要？中國電動車搶攻歐美 燃油車大舉傾銷新興市場台積電勁揚英特爾大漲 法人：台股觀察量能拚上攻民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
LINE Pay Money啟動日 支付生態大搬風/法人加碼年終布局 台股放量續漲228點氣勢旺/被動元件火力十足 鈞寶領五檔高掛紅燈｜Yahoo財經掃描
美股在比特幣與AI概念股強彈、殖利率漲勢趨緩、聯準會12月再降息一碼機率逼近九成的激勵下全面走揚，道瓊工業指數上漲0.39%，那斯達克指數上漲0.59%，標普500指數上漲0.25%，費城半導體指數勁揚1.84%。盤面焦點落在科技與半導體族群，資料中心高速連結解決方案商Credo財報與財測優於預期股價飆漲；英特爾在拿下蘋果低階M系列晶片代工訂單的傳聞加持下大漲8.65%；AWS宣布新一代AI晶片將採用輝達NVLink技術，輝達、新思科技續揚；比特幣週一重挫後急彈7%，帶動相關挖礦股與比特幣ETF同步反彈，台積電ADR則在AI情緒回溫下走強1.53%。 亞股今日漲跌分歧，日股續漲1.14%、韓股同步走揚1.04%；而港股下挫1.28%，上證指數同步拉回。 台股部分，今（3）日跟隨國際風向開高走高，加權指數終場大漲228.77點、收27,793.04點，漲幅0.83%，成交值4,406.19億元，上櫃指數也小幅收紅。台積電(2330)在ADR帶動下續攻，收盤站上1,450元，鴻海(2317)小漲收227元；受子公司南亞科(2408)獲利報捷與高階玻纖布題材加持，南亞(1303)表現亮眼，南亞科與華邦電(2344)則在早盤大漲後走勢分歧、收盤一紅一黑。AI伺服器供應鏈買氣不減，廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)續強撐盤，CPO矽光子族群由上詮(3363)強攻漲停、帶動波若威(3163)、華星光(4979)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)輪動點火，被動元件則由解禁出關的鈞寶(6155)鎖住漲停，帶著今展科(6432)、華容(5328)、千如(3236)、金山電(8042)全面亮燈。今日盤面科技權值與題材股齊發力，推動台股再度逼近2萬8千點關卡。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 23 小時前 ・ 1
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 5
現增案慘陷兩樣情！「這檔」現增5900張定價105元…亮燈漲停鎖不住慘熄火 收平盤爆量7萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB迎來規格升級，市場呈現供不應求，帶動多檔PCB近期趨勢滿滿。定穎投控（3715）昨（2）日宣布辦理現金增資，發行總...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
陷入百元守城戰！這檔PCB連5漲瓦解還觸跌停...外資大賣8千張 八大公股急救1.4億
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（2）日收27,564.27點，漲221.74點或0.81%。八大公股昨日賣超15.47億元，其買超前十大個股，包括5檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不靠台積電也能賺？「10」檔台股ETF大車拼！
在AI應用快速擴散、全球科技股表現強勁的推升下，台股自2023年起至今一路走高，大盤頻創歷史新高，而扮演推升動力核心的無疑是晶圓龍頭台積電（2330）。根據統計，截至2025年11月底，台積電股價年內累計漲幅已達35%，為大盤創高提供強力支撐，也讓「高含積量」的ETF報酬表現水漲船高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
籌碼／外資回來了！三大法人狂買214億 記憶體這檔又被賣了
台股呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，成交量約維持在4400億元左右的水準，顯見市場追價意願仍是相當地謹慎；不過，隨著美聯準會12月降息預期升溫、台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，獲利成長力道持續看俏。美股走強、比特幣飆漲重燃風險偏好，激勵台股（3）日全面反彈，加權指數終場大漲228點收在27,793點，成交量4,397億元。外資買超162億元，投信、自營商分別買超14億與38億，三大法人合計買超214億元，資金明顯回流權值與AI概念股。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
罕見！台股爆逾63億元鉅額交易 今年來累計達9,722億元、刷新高
台股（2）日爆出63.5億元盤後鉅額交易，為近來罕見的新高，推升今日集中市場總成交值為4,865.38億元；累計今年來，鉅額成交值達到9,722.73億元，刷下歷史新高。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
【Yahoo早盤】台股再漲近300點逼2萬8！分析師白易弘看多：不會開高走低
美股四大指數昨日齊響漲聲，比特幣也出現強彈，台股今（3）日也持續開高，指數最高更一度觸及27,847點，漲點直逼300點。啟發投顧分析師白易弘表示，台股今日預估量能落在4500億元，是溫和上漲的多方盤，預計今日收紅盤機率大，不太會有殺尾盤、開高走低的情況。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
降息前市場觀望！台積電一度跌10元至1440元 專家：每次回檔都是上車點
有「小非農」之稱的美國 ADP 就業數據意外暴冷！美股全面走強，台積電 ADR 也同步上揚。不過台積電台北現股（2330）今日開低，盤中一度下跌10元至1440元。專家指出，主要因降息前，投資人普遍保持觀望，若下周美國如期降息，科技股有望繼續漲，目前回檔都是逢低布局的良機。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 9
最狂缺貨潮 創見通知客戶：10月以來沒拿到新晶片、價格還翻倍漲
記憶體大缺貨情況前所未見，缺貨一波接一波，創見 (2451-TW) 也傳出通知客戶，由於 SanDisk 跟三星的 NAND 交貨遞延，第四季拿到的貨大幅減少，且上週成本就上漲 50-100%，價格上漲速度正以極快的速度和異常的幅度持鉅亨網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
5根紅棒卻成套牢重災區！「這檔記憶體」Q3淨利年增334%...股價卻狂墜19%登弱勢股王 網哀：照樣殺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（3）日台股加權指數收盤27,793.04點，漲228.77點，漲幅0.83%，觀察今日表現弱勢個股，創見作為記憶體題材個股，受惠於記...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話