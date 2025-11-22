智慧醫療深耕社區 高雄秀傳週年慶獲中央地方力挺

高雄秀傳紀念醫院慶週年。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

秀傳醫療體系南部院區高雄秀傳紀念醫院於22日協同台南市立醫院及高雄市立岡山醫院共同舉辦「2025深耕在地•攜手科技•共創健康•幸福社區」週年慶活動。衛生福利部部長石崇良與高雄市政府衛生局副局長潘炤穎皆親臨祝賀，中央與地方首長的到場，象徵政府對高雄秀傳在打造智慧醫療、提升區域照護量能與深耕社區健康上的高度肯定。總統賴清德也特別致賀電，感謝該醫院長期落實全人照護、提升在地健康品質並致力打造幸福健康城市。

高雄秀傳紀念醫院慶週年，22日展開一系列活動，院區周邊湧入多位來賓、社區夥伴及民眾。衛福部長石崇良表示，高雄秀傳在過去一年從智慧醫療到臨床照護展現扎實成果，不僅提升急重症照護能力，更在社區健康促進與長照連結上扮演關鍵角色，是南台灣落實健康政策的重要夥伴，他並肯定醫院持續導入科技、優化醫療流程，為民眾健康建立更堅實的保障。

高雄市政府衛生局潘副局長到場慶賀，期許高雄秀傳持續優化建構健康網絡，並期待未來持續攜手讓高雄成為更友善、更健康的幸福城市，且在活動中與秀傳醫療體系南部院區、北高雄11區區長及代表啟動共融、共好、共照北高雄健康幸福生活。

秀傳醫療體系總裁黃明和更表示，高雄秀傳迎來一週年，不僅是里程碑，更代表著「承諾的落實」。高雄秀傳紀念醫院院長傅尹志表示，高雄秀傳從科技導入到社區陪伴、從臨床照護到健康促進，醫院始終秉持醫療本質與公益精神，希望讓醫院成為讓民眾安心、被看見、被照顧的地方。他也強調，秀傳醫療體系將持續深化智慧醫療、AI 應用與區域整合服務，守護更多南台灣家庭。